El Palma sigue invicto tras empatar en Valdepeñas

Viña Albali Valdepeñas 0-0 Palma Futsal

El Palma Futsal sigue invicto esta temporada tras sacar un punto de Valdepeñas en un partido que tuvo de todo salvo los goles, que brillaron por su ausencia pese a las numerosas ocasiones que tuvieron ambos equipos para llevarse la victoria. Encuentro eléctrico, intenso, competido y en el que los palos y las actuaciones de los porteros mantuvieron el 0-0 inicial.

En los minutos finales, con la apuesta del Palma Futsal por el portero-jugador para tratar de ganar el partido, los isleños pidieron la expulsión de Rafael Rato por una falta clara cuando era el último defensor y los locales vieron como no daban validez a un gol que entró cuando ya había sonado la bocina. Pese al resultado, el partido no defraudó entre dos equipos que mostraron su nivel competitivo.

Desde el primer minuto se notó la intensidad y la lucha que despliegan estos dos equipo cada vez que pisan el parqué. Viña Albali inició mejor el partido mientras que al Palma le costó encontrar su nivel de juego habitual. Fabio tuvo un arranque caliente cuando en el minuto cuatro ejecutó una doble intervención de mucho mérito, el primero de ellos a un potente disparo de Álex García. Durante los primeros cinco minutos ninguno de los conjuntos conseguía hacerse dueño del control del partido, el balón no tenía un claro dominador, aunque los locales se acercaban más a la portería contraria.

Con el paso de los minutos, los de Antonio Vadillo fueron a más con la posesión del esférico y al conseguir enlazar buenas transiciones con las que iban ganado metros en la pista. Enlazaron una serie de jugadas peligrosas que lo aproximaron a la portería de Edu.

Lolo, Allan y Nunes tuvieron las primeras ocasiones de peligro para los baleares pero la defensa manchega y el portero local frenaron las embestidas mallorquinas. Aún así, esas acciones sirvieron al Palma Futsal para coger confianza y mantener la posesión de balón en campo contrario, con opción para acercarse a la meta del Valdepeñas. Las acciones de peligro de los de Palma se sucedían en botas de Marlon, Raúl Campos y Joao, pasando por los pies de Vilela, quien estaba cuajando una gran primera parte, fijando al cierre local. De todas maneras, el Valdepeñas seguía estando en el partido y tuvo una clara ocasión que, tras error de Tomaz, no supo aprovechar porque el mismo cierre enmendó su error y salvó bajo palos.

Las últimas acciones peligrosas de la primera mitad fueron protagonizadas por los mallorquines, que acabaron mejor que su rival. El desenlace de la primera mitad guardaba una mala noticia para los mallorquines con la lesión de Vilela, que se marchó del encuentro con unas molestias musculares en el isquiotibial de la pierna derecha. El Palma Futsal perdía a su pichichi en este arranque de temporada y uno de los jugadores más en forma en la parcela ofensiva. Álex García mandó un balón al palo en la última acción antes del descanso.

La segunda mitad comenzó con los dos equipos dispuestos a seguircon la batalla y subir la intensidad de los ataques para tratar de romper el empate. Fabio apareció para firmar varias apariciones sobresalientes para su equipo en dos acciones claras de los locales, una de ellas acabó con el rechace pegando en el palo, con el que también se topó Cainan. Fue el momento más decisivo para los locales que tuvieron tres ocasiones claras en poco más de dos minutos. El Valdepeñas salió de vestuarios más enchufado que el equipo balear a nivel ofensivo.

De nuevo, a los de Vadillo les costó meterse en el partido varios minutos pero los tres golpes tuvieron una reacción inmediata de los isleños, que se dieron cuenta que tenían que igualar las fuerzas sobre la pista para llevarse algo positivo y zarandear a su rival. Dieron un paso al frente y en el momento que consiguieron dominar la posesión del balón llegaron las ocasiones pero tampoco tuvieron fortuna en los intentos por superar a Edu, que también paro todo lo que fue entre los tres palos. Los minutos pasaban y ninguno era capaz de marcar. Hay partidos que es difícil explicar como pueden finalizar sin goles cuando el partido ha sido intenso y con muchas ocasiones. Éste es uno de ellos. Los colegiados cargaron de faltas al Palma Futsal que alcanzó el cupo máximo para afrontar los minutos finales lo que supuso tener que aumentar la concentración porque cualquier error podía conllevar una consecuencia fatal para el equipo.

Pese a todo, el Palma fue a por el partido y apostó por jugar con portero-jugador en varias ocasiones. La primera jugada polémica llegó con una falta clara de Rafael Rato que era la segunda tarjeta amarilla para el brasileño y, por tanto, hubiese dejado al Palma Futsal con superioridad en la pista para jugar los minutos finales. Los colegiados entendieron que solo hubo falta sobre Marlon pese a que la entrada fue clara a un palmo de la frontal y cuando Marlon se quedaba solo ante el portero rival. El marcador no se movió y para suerte del Palma Futsal no lo hizo. En la última jugada del partido, con el Palma presionando en toda la pista para evitar que el rival llegase con facilidad al quedar solo seis segundos para el final, los locales marcaron justo cuando acababa de sonar la bocina. El remate de Dani Santos entró justo después y los colegiados no lo dieron por válido ya que la nueva normativa establece que finaliza el partido cuando suena la bocina.

Lesión de Vilela

El pichichi brasileño se lesionó en una acción fortuita en los últimos minutos de la primera mitad. Notó un pinchazo en el isquiotibial de la pierna derecha y enseguida tuvo que ser sustituido y ya no pudo continuar.

El jugador se someterá a pruebas médicas una vez que el equipo llegue a Palma este jueves por la tarde para ver si puede jugar el viernes frente al Futbol Emotion Zaragoza o causa baja.

FICHA TÉCNICA

Viña Albali Valdepeñas: Edu, Rafa Rato, Catela, Sergio González y Álex García. También jugaron José Ruiz, Nano, Chino, Dani Santos, Juanan y Cainan.

Palma Futsal: Fabio, Tomaz, Joao, Raúl Campos y Vilela. También jugaron Lolo, Marlon, Rafa López, Allan, Nunes, Hamza y Mati Rosa.

Goles: 0-0

Árbitros: Jorge Moreno Durán y Javier Moreno Reina. Amonestaron a Rafa Rato, Edu y a Dani Santos por parte de Valdepeñas y a Nunes, Mati Rosa y Carlos Barrón por parte del Palma Futsal.

Pabellón: Pabellón Municipal Virgen de la Cabeza. Sin público al ser un partido a puerta cerrada. Partido correspondiente a la octava jornada de la Primera División.