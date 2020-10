Vilela sale por la puerta grande de Son Moix en un gran partido del Palma Futsal

Palma Futsal 4-1 Aspil Jumpers Ribera Navarra

Si el Palma Futsal juega como sabe es un rival temible para cualquier equipo. Y más si mejora en ataque y acierta ante la portería rival. Los de Antonio Vadillo recuperaron sus rasgos habituales en su estreno oficial en casa y ganaron un partido en el que Vilela se erigió en el protagonista con tres goles en una gran actuación de todo el equipo en todas las facetas. El Palma recuperó la seriedad y la solidez defensiva y desde la retaguardia ganó el partido. Sin fisuras, sin concesiones y con una gran pegada.

Los primeros minutos fueron de tanteo y una declaración de intenciones con un claro guión: posesión de balón y crear ocasiones con una rápida circulación del esférico y buenas transiciones. Aspil Jumpers trató de meter el miedo con algunas acciones ofensivas y mandando un mensaje al equipo rival pero el Palma tenía la idea clara de lo que necesitaba para ganar el partido. Lo intentó sin acierto en varias ocasiones hasta que los goles llegaron de golpe en el ecuador de la primera mitad.

El Palma Futsal decidió el partido en dos minutos eléctricos en los que asestó tres golpes que noquearon a su rival y dejaron la victoria encarrilada ya en la primera mitad. Vilela marcó el primero de la noche con un disparo desde el centro del campo que sorprendió a Adrián. El equipo isleño encontró el gol que le faltaba y aprovechó el momento para marcar la diferencia. Sin tiempo para celebrarlo, el segundo subió al marcador segundos después con una acción de estrategia, un aspecto que da muchos puntos al equipo. Raúl Campos remató en el segundo palo tras un saque de esquina. El desconcierto del rival fue tal que Vilela aprovechó el momento para marcar el tercero solo un minuto después aprovechando un despiste del meta rival para robar el balón y marcar la diferencia. Tres goles en menos de dos minutos que desequilibraron la balanza claramente a favor del equipo local. A partir de aquí, el equipo reafirmó su superioridad desde la posesión jugando con el marcador a favor y evitando que el rival pudiera crear ocasiones.

El peso del marcador fue excesivo para el equipo navarro, que no pudo hacer nada para tratar de meterse en el partido ante un Palma Futsal que mostró su mejor versión y no concedió en defensa. Y la cuesta aumentó su pendiente nada más iniciarse la segunda mitad con el cuarto tanto de la noche, el tercero en la cuenta particular de Vilela. El brasileño se plantó ante Adrián y marcó por debajo de las piernas del meta, que comprobó el nivel de un pívot que está llamado a ser uno de los nombres propios de la temporada. El trabajo estaba hecho y el objetivo hasta el final del encuentro fue mantener la intensidad para mantener a los navarros lejos de la portería de Fabio. Fueron pasando los minutos sin que el Palma Futsal sufriera, incluso, tuvo algunas ocasiones más para rematar la faena pero Adrián encontró la fórmula para rebatir a Vilela, Diego Nunes no pudo culminar otra acción clara que tuvo ante la portería rival y Lolo se encontró con el palo en su intento de gol directo desde el saque de esquina. En una de las pocas veces que los navarros pudieron acercarse a Fabio dieron en la diana. Terry culminó una acción ofensiva batiendo al meta balear en la salida con un disparo raso. Quedaban siete minutos por delante pero la ventaja fue insalvable para un rival que trató de venirse arriba con el gol pero los locales mantuvieron el gran nivel defensivo de casi todo el partido.

Con esta victoria, el Palma Futsal se mantiene invicto en lo que llevamos de temporada con dos victorias y un empate. El equipo apenas tendrá dos días para preparar el siguiente partido que será el martes, también en el Palau Municipal d’Esports de Son Moix, frente al Jimbee Cartagena.

FICHA TÉCNICA

Palma Futsal: Fabio, Tomaz, Rafa López, Raúl Campos y Vilela. También jugaron Joao, Allan, Marlon, D. Nunes, Lolo, Hamza y Claudino.

Aspil Jumpers Ribera Navarra: Adrián, Javivi, Pablo Ibarra, Sena y Terry. También jugaron David, Nil, Dani Martín y Uge.

Goles: 1-0 Vilela (min. 10); 2-0 Raúl Campos (min. 10); 3-0 Vilela (min. 10); 4-0 Vilela (min. 23); 4-1 Terry (min. 33).

Árbitros: García-Donas Salvador y Simón Benet. Mostraron tarjeta amarilla al visitante David.

Pabellón: Palau Municipal d’Esports de Son Moix, 1.000 espectadores. Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Primera División de fútbol sala con el aforo del pabellón limitado a mil espectadores debido a la pandemia.