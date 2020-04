Hamza Maimón, jugador del Palma Futsal: «Estos días es clave seguir una rutina»

Hamza Maimón es el único jugador del Palma Futsal que está viviendo el confinamiento en su domicilio completamente solo. El resto de compañeros tienen a sus parejas y algunos también a sus hijos en Palma, pero el internacional por Marruecos tiene a toda su familia en Ceuta. El profesional relata cómo es su día a día desde su confinamiento en soledad.

—¿Cómo lleva el confinamiento?

—De momento bien, tras la última prórroga se me está haciendo un poco más pesado, pero la verdad es que lo estoy llevando mejor de lo que me esperaba y trato de seguir una rutina que me permita dividir un poco el día. Es clave seguir una rutina.

—¿Qué tal lleva entrenar en casa?

—No queda más remedio y hay que adaptarse. Intento cada día levantarme sobre las nueve y media y desayuno, recoger un poco la casa y empezar la rutina de entrenamiento. Después de la ducha toca hacer la comida, descansar un poco y en muchas ocasiones doblo también el turno de entrenamiento.

—¿Qué hace para evadirse un poco de la situación?

—Leo un poco y veo series y también con videollamadas. Intento también seguir una rutina seria de alimentación para mantener la dieta, que es otro factor clave en nuestro trabajo.

—¿A qué series está enganchado?

—Estoy en bastantes frentes en este sentido porque tengo HBO, Netflix, Primer Vídeo... y acabo de terminar ‘La casa de papel’ y ahora decidiré a cual puedo volver a engancharme. De las ‘top’ las he visto todas, me entretiene mucho, al igual que los documentales, sobre todo de alto rendimiento, alimentación y nutrición.

—¿Cómo son sus rutinas de entrenamiento?

—Me adapto a lo que nos ha mandado el preparador físico y al margen también intento hacer un poco más de estiramientos, algo de fuerza porque por la mañana tenemos un trabajo más aeróbico mezclado con fuerza, abdominales y core y si estoy aburrido, que es lo normal, doblo las sesiones para poder seguir en forma dentro de las limitaciones. Nada puede cambiar el entrenamiento de grupo y con balón, pero tenemos que hacer todo lo que podamos y seguir en forma para volver preparados.

—¿Es más difícil el confinamiento en soledad?

—Está claro que no es lo mismo que cuando estas en un domicilio con la pareja, los hijos y otros familiares. Yo estoy solo y por lo tanto intento mantener contacto con mi gente a través del teléfono o videollamadas. Es algo que se ha dado así en la vida, no es un proceso nuevo y llevo bastante tiempo en mi carrera deportiva viviendo solo y te adaptas a vivir en soledad

—¿Pero esta situación es nueva?

—Totalmente porque cuando no estás en esta situación siempre intentas quedar con algún compañero, haces más vida social y sales, pero esto se ha dado así y es una experiencia en la vida, hay que adaptarse, asimilarlo lo mejor posible y adaptarse a la cuarentena en todos los sentidos.

—¿Tiene mono de balón?

—Muchísimo, eso desde el primer día, desde el primer fin de semana que nos dijeron que no entrenábamos. Es lo que más nos gusta hacer, lo que hacemos diariamente. Vivimos por y para el balón prácticamente las 24 horas y ahora esta situación es nueva y no podemos desempeñar nuestra profesión.

—¿Ve partidos de fútbol sala disputados tiempo atrás?

—Si también lo hago en estos días de confinamiento. Me he puesto varios de los encuentros que hemos jugado y los he vuelto a ver por el ordenador. Es una manera siempre de estar en contacto con lo que es tu trabajo, intentar aprender de lo que vuelves a ver y revivir algunos momentos. También da tiempo para esto el confinamiento.

—El contacto con el club debe ser también diario.

—El club se está portando muy bien. Tanto el director deportivo, José Tirado, como el cuerpo técnico están muy encima de nosotros. Nos envían cada mañana las rutinas de entrenamiento y al margen de eso siempre hablamos de cómo puede reanudarse la competición y cuándo puede volver a jugarse.

—¿Le gusta cocinar?

—No soy un cocinilla. Me defiendo con lo básico, no es que me ponga a cocinar mucho en casa. Al estar solo voy a comer a un restaurante que me proporciona el club, aunque ahora eso no puede ser.

—¿Cómo cree que se puede entrar de nuevo en la competición?

—Es un incógnita. Intentamos mantener la forma lo máximo posible, pero hay que hacer una minipretemporada y tener un margen de 15 días para llegar de la mejor forma posible al próximo partido.

—¿Le cuesta conciliar el sueño en esta época de confinamiento?

—Yo intento seguir mi rutina y marcarme unas horas fijas. Siempre me he acostado tarde y no soy de dormir mucho, soy más de siesta. Pero es seguro que con este confinamiento los horarios siempre se trastocan. Nosotros al entrenar las horas de sueño las respetamos.

—¿Qué es lo primero que le gustaría hacer cuando esto termine?

—Volver a mi día a día. Ver a mis amigos, ir al cine, a cenar, ir de compras, entrenar y jugar. También me gustaría volver a estar uno días con mi familia y mi pareja porque les echo mucho de menos.