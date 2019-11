El Palma Futsal se exhibe en Cartagena

El Palma Futsal ha sacado a relucir su músculo en su visita a Cartagena y ha alargado su buen estado de forma, especialmente a domicilio, con un nuevo triunfo muy importante para dar un paso de gigante hacia la Copa de España. Los de Antonio Vadillo han sido superiores a sus rivales y se han impuesto en una gran exhibición ofensiva y un gran trabajo defensivo manteniendo la puerta a cero para seguir siendo el equipo menos goleado.

Tres victorias y dos empates son el balance de los baleares en sus últimos cinco encuentros a domicilio que confirman el buen rendimiento que están ofreciendo lejos de Son Moix y que está siendo una de las claves para que se encuentren entre los cuatro mejores equipos de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y eso que la buena puesta en escena del conjunto cartaginés complicó el trabajo al conjunto mallorquín que supo aguantar el buen arranque rival.

El primer susto ha llegado cuando apenas habían pasado sesenta segundos de juego y Juanpi estrelló el balón a la madera con un potente tiro exterior. Nunes y Ximbinha lo han intentado para el Palma con sendos disparos cruzados mientras que Jimbee Cartagena obligaba a trabajar a Nico Sarmiento. Las mejores de los locales las tuvo Cobarro pero se topaba siempre con el portero argentino. En esta tendencia de idas y vueltas no había un dominador claro en el juego hasta que los baleares han dado un paso al frente.

Un gran contraataque de los verde pistacho acababa con un gran disparo de Raúl Campos que se estrellaba en la madera y que sería un serio aviso de las intenciones del Palma que a la siguiente acción lograba abrir la lata con una gran volea de Lolo que la colaba en la escuadra rival tras un buen pase de Tomaz. El tanto espoleó a los de Vadillo que pudieron ampliar su ventaja en la primera mitad. Primero la tuvo Catela con un voleón que golpearía en el cuerpo de Fernández bajo palo con el portero rival ya batido. Esta era la primera de un seguido de oportunidades visitantes para ampliar ventajas pero entre Marcao, la defensa y la falta de acierto evitaron que los isleños se marcharan a vestuarios con una renta mayor.

Ha empezado muy activo el Palma Futsal en la segunda mitad y mantenía el dominio mostrado en los últimos minutos de la primera parte. Pudo ampliar rentas muy pronto el conjunto mallorquín con varias ocasiones pero sobre todo con un contraataque que acabó con un disparo de Hamza que salió por encima del larguero de la portería local. Joao también dispuso de una gran ocasión pero cuando parecía que Marcao ya estaba batido metió el pie para desviar la trayectoria del balón.

El Cartagena, por su parte, no se rendía y también quería buscar la portería que defendía Nico Sarmiento y dispusieron de llegadas peligrosas pero que no acabaron de inquietar al portero argentino. Las ocasiones más claras las tenía el Palma que se merecía el segundo tanto que acabaría llegando. Lolo iniciaba el contraataque para dejar a Ximbinha ante Marcao. El brasileño no logró batir al portero rival pero el rechace le caía a Rafa López que anotaba a puerta vacía. Este gol desataba a los mallorquines que no se conformaban con eso. A la siguiente acción tuvo el tanto Catela pero la madera lo impidió. Quien no fallaría sería Ximbinha que tras una buena acción personal batía de forma sutil a Marcao para poner el tercero en el marcador. Los verdes seguían urgiendo en la herida local con un tanto de Nunes en una acción a balón parado que significaba el cuarto tanto visitante.

Al Jimbee no lo quedaba otra que sacar orgullo para tratar de maquillar el resultado y acabar con buenas sensaciones. La primera decisión de Duda sería poner portero-jugador a nueve minutos para la conclusión del partido. Los locales se hicieron con la posesión del balón con el ataque en superioridad aunque no conseguían generar acciones de peligro más allá de tiros exteriores que resolvía con solvencia Nico Sarmiento. El paso de los segundos y los minutos complicaban cada vez más la misión imposible que tenían los rojiblancos mientras que el Palma empezaba a saborear una victoria de mucho empaque en una cancha complicada. En el último minuto, Rafa López daba una estocada definitiva con el cero a cinco para redondear la goleada en el Palacio de los Deportes de Cartagena y mantener a los mallorquines en la pelea por la tercera plaza.

Jimbee Cartagena: Marcao, Franklin, Ique, Juanpe y Jesús. También jugaron Lukaian, Attos, Mellado, Eka, Cobarro y Fernández.

Palma Futsal: Nico Sarmiento, Lolo, Joao, Raúl Campos y Diego Nunes. También jugaron Hamza, Catela, Eloy Rojas, Ximbinha, Tomaz y Rafa López.

Goles: 0-1 Lolo (min. 13); 0-2 Rafa López (min. 28); 0-3 Ximbinha (min. 29); 0-4 Nunes (min. 31); 0-5 Rafa López (min. 40).

Árbitros: del Pozo García y Moreno Durán. Amonestaron a los locales Juanpi y Attos; y al visitante Joao.

Pabellón: Palacio de los Deportes de Cartagena. 2.800 aficionados.