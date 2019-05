Pena máxima para el Palma Futsal

Los penaltis dictaron sentencia y dieron el primer punto de la semifinal al Barça Lassa (2-2, y 3-2 en la tanda) en un partido brillante entre el gran favorito y el aspirante que puso contra las cuerdas al coloso azulgrana. Otra vez se cruzan en el camino del Palma Futsal y cayó a la lona al fallar Taffy su lanzamiento y acertar los locales en los tres que tiraron. Castigo cruel para un Palma Futsal que tuvo la gesta en la mano durante muchos minutos del partido. El empate a dos en el partido y en la prórroga obligó a decidir el ganador en los penaltis. Los isleños tendrán que ganar en Palma para forzar el tercer partido.

El Palma Futsal volvió a demostrar su nivel competitivo, que es un equipo descarado, valiente, que tutea a los grandes sin miedo y que ha llegado al playoff en el mejor momento de la temporada pese a que fallaron en el primer minuto de juego. Una falta a favor en el área rival acabó con el primer gol local. Ferrao cogió al equipo descolocado y entre Joao y Carlos Barrón no se entendieron para defender la acción en la que Ferrao marcó a placer. Varapalo para comenzar el partido pero el Palma no acusó el golpe.

Le costó varios minutos alcanzar su nivel de juego pero tras sufrir otras dos ocasiones en contra con dos lanzamientos de Aicardo y Ferrao, que rechazó Barrón, emergió la mejor versión balear. Mati Rosa, el pichichi del equipo, marcó el gol del empate nada más pisar la pista. El argentino robó el primer balón que tocó en una salida en falso del equipo rival y soltó el pie para enganchar un disparo que entró por la escuadra de la portería de Juanjo. Golazo del argentino, una de las grandes revelaciones de la temporada. El Palma disfrutó e hizo disfrutar. Comenzó a tener la posesión del balón e incomodó al rival con una presión alta que no permitía al Barça Lassa exhibir su potencial.

Joao probó fortuna desde la frontal pero Juanjo también se mostraba seguro bajo palos. Los azulgranas se cargaron de faltas rápidamente y agotaron el cupo de cinco antes de alcanzar el ecuador de la primera parte. Situación ideal para los isleños, que aprovechaban para madurar las jugadas. Y llegó la jugada más polémica del partido. Los colegiados se equivocaron gravemente en contra del Palma Futsal en una jugada que pudo decidir el partido. Con empate a uno en el marcador y con el Barça Lassa contra las cuerdas con cinco faltas en su casillero, no señalaron un doble penalti muy claro a favor del Palma Futsal y que desquició al equipo balear al señalar falta en contra. Una acción que nadie se explicó sobre la pista y que sorprendió a la grada al ser una falta muy clara de Arthur sobre Carlos Barrón y no al revés como señalaron los colegiados.

Del doble penalti a favor se pasó a señalar la cuarta falta de los baleares. Inexplicable. Segundos después, Felipe Paradynski vio la tarjeta amarilla por protestar mientras que el banquillo balear instaba a los jugadores a olvidar lo sucedido y seguir con la misma mentalidad. El partido se igualó y Ferrao lanzó un balón al larguero de la portería de un Carlos Barrón que comenzó a sacar el repertorio habitual de paradas. Mentalmente el Palma demostró que es un equipo fuerte y que no se viene abajo ante las adversidades, ni con el gol inicial ni con la acción polémica arbitral. La presión sobre el rival dio buen resultado y Taffy marcó a puerta vacía una jugada en la que Juanjo y Ferrao no se entendieron y dejaron el balón al brasileño para marcar a puerta vacía y adelantar al Palma Futsal antes del descanso. La situación era inmejorable para los de Antonio Vadillo aunque quedaba mucho partido todavía.

El Barça Lassa estaba contra las cuerdas y dio un paso al frente tras el descanso espoleado por un público que se volcó con su equipo viendo las dificultades que atravesaban sus jugadores. Todo en contra salvo el resultado y tocaba administrarlo. El guión cambió porque los locales apretaron y no dejaban salir a los de Vadillo con comodidad. Tocaba adoptar el papel de defender y demostrar la consistencia en esta faceta. Si bien el Barça Lassa no gozaba de ocasiones claras, el partido se jugaba más tiempo en pista balear. Ferrao lanzó un derechazo y Barrón se lució otra vez. Otro de los grandes protagonistas de la fase final de la temporada con un nivel excelso bajo palos.

El Palma sufría. No era capaz de salir al ataque y apenas se acercaba a la portería de Juanjo. Difícil sostener el resultado con la presión del rival llamando a la puerta y con los decibelios marcando máximos en el Palau. Y llegó el empate con una gran combinación de Esquerdinha y Marcenio, que acabó con este último ante Carlos Barrón y no perdonó. El gol no hizo más que dar fuerza a los locales, que tuvieron el tercero en una jugada idéntica que salvó el meta balear. El Barça Lassa presiona al rival, te obliga a recular a tu área y cuando tiene la ocasión golpea con contundencia. Lozano gozó de otra gran ocasión con un lanzamiento lateral que despejó Barrón y que pegó en el palo. El Palma sufría en exceso y apenas era capaz de llegar al área rival. Eso sí, el partido estaba en empate a falta de siete minutos para el final y con todo abierto para cualquiera de los dos. Eloy Rojas lo probó desde la frontal tras un saque de esquina antes de que Ferrao obligara a lucirse a Carlos Barrón.

Los de Antonio Vadillo dieron un paso al frente a sabiendas que no les quedaba otra si querían marcar el gol de la victoria y no confiar su suerte a defender el empate. Y la tuvo Mati Rosa. Gran acción de Diego Nunes y desmarque perfecto del argentino que se topó con Juanjo en la mejor ocasión de los baleares en la segunda mitad. Un movimiento brillante del argentino con un auto pase magistral. El Palma Futsal no había dicho la última palabra y llegó a la parte final del partido con el marcador igualado, la situación que todo equipo busca ante un grande para tener opciones de ganar. Se quitaron la presión y jugaron con mayor comodidad con la posesión del balón.

El Barça Lassa veía las orejas al lobo y también tuvo que emplearse a fondo en defensa. Sin Lolo ni Diego Quintela, a los que Antonio Vadillo reservó en el banquillo tras los problemas físicos que arrastran, el técnico exprimía todos los recursos para tratar de ganar el partido. El Palma Futsal alcanzó la quinta falta a tres minutos del final. Otro problema más. Paradynski tuvo el gol de la victoria a falta de un minuto con un disparo lejano que se fue pegado al palo derecho de la portería de Juanjo. Vadillo se la jugó con Catela de portero-jugador para la última jugada del partido pero no hubo fortuna en la única ocasión que hubo.

El partido se fue a la prórroga. El problema para el Palma era que iba a jugar seis minutos más sin la opción de hacer falta, una carga. Los baleares gestionaron los primeros minutos con gran madurez y gozaron de una enorme ocasión para marcar tras una gran combinación que acabó con el lanzamiento de Hamza rechazado por Juanjo en el mano a mano. Paradynski tuvo la segunda clara y también la salvó el meta. Vadillo volvió a sacar a Catela como portero-jugador. El Palma tenía diez segundos por delante y una falta a favor y la acción acabó con falta de Taffy y un doble penalti en contra. San Barrón apareció para detener el lanzamiento de Ferrao. Los baleares tuvieron las dos ocasiones de la prórroga y consiguieron que el rival también agotase el cupo de faltas aunque perdieron a Mati Rosa, que se retiró lesionado tras una dura entrada de Marcenio. El argentino se marchó del pabellón con las asistencias y con el brazo izquierdo inmovilizado. Mientras, el Barça Lassa puso portero-jugador el último minuto de la prórroga y Joao tuvo una buena ocasión para marcar a puerta vacía pero el balón pegó en el marcador.

El primer partido se decidió en los penaltis y otra vez dieron la espalda a los isleños, como en la semifinal de hace tres años frente a Movistar Inter. En este caso fue Bruno Taffy el que no acertó en su lanzamiento. Juanjo lo detuvo y privó al Palma del triunfo.

La eliminatoria viaja ahora a Palma para el segundo encuentro. Será el viernes 31 de mayo, a las 21:15 horas. El Palma Futsal está obligado a ganar para forzar el tercer partido.