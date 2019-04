Antonio Vadillo apuesta al cuatro

El Palma Futsal afronta la última jornada liguera dependiendo de sí mismo para ser cuarto y ser uno de los cabezas de serie del playoff. Si gana a Jimbee Cartagena será cuarto y con opción de ser tercero si pierde su partido Osasuna Magna. Los mallorquines se centran en su partido para igualar la mejor clasificación de la historia del club sin pensar en los posibles cruces del playoff.

La última jornada de la fase regular de la Primera División decidirá la posición final del Palma Futsal en la clasificación de esta temporada. Los de Antonio Vadillo tienen en su mano igualar la mejor clasificación de la historia del club. Una victoria ante el Jimbee Cartagena este sábado (18:30 horas) aseguraría la cuarta posición que es la mejor conseguida por la entidad balear.

Los palmesanos son quintos ahora mismo pero si vencen adelantarán a Movistar Inter, tercero, al que tienen a tres puntos y al que han ganado el gol average. Entre uno y otro está el Osasuna Magna, cuarto y con dos puntos más que los mallorquines, que si vence o empata será tercero y si pierde dará opción a los isleños de auparse hasta la tercera plaza incluso siempre y cuando los de Antonio Vadillo ganen su partido. Por tanto, las cuentas son claras y todo pasa por ganar. No hay otra opción. Ganar asegura mejorar, como mínimo, una posición y ser cabeza de serie. Es la idea que tienen en la cabeza los jugadores del Palma Futsal.

Antonio Vadillo reconoce que «nosotros nos tenemos que centrar en lo nuestro. Lo que sabemos con seguridad es que si ganamos somos cuartos y a eso tenemos que aspirar. Si después nos favorecen otros resultados pues bienvenido sea» y todo pasa por «centrarnos en nuestro partido y sacarlo».

Enfrente estará el Jimbee Cartagena, un equipo que no se juega nada en la última jornada pero que «es un gran equipo y una gran plantilla y no nos podemos fiar del que no estén en playoff» y reconoce que «será un rival difícil porque tiene jugadores experimentados, de un nivel muy alto a nivel individual, que algunos han estado en clubes grandes y el que no se jueguen nada puede ser un arma de doble filo porque van a querer hacerlo lo mejor posible».

Antonio Vadillo no duda en calificar el partido como «el más importante de la temporada, la última jornada, con mucho en juego y con la posibilidad de quedar en las posiciones de privilegio después de treinta jornadas compitiendo con los grandes. Hemos estado codo a codo con ellos compitiendo con los grandes y tenemos la posibilidad de quedar entre los cuatro primeros, e incluso, entre los tres primeros».

El rival no se juega nada y la presión estará del lado balear. Es un partido trampa porque el hecho de que los murcianos no se jueguen nada puede hacer que jueguen más tranquilos y puedan exhibir todo su potencial. Vadillo asegura que «tenemos que imponer nuestro juego desde el primer segundo y será un partido parejo porque se juegan a nivel de estatus y orgullo aunque no se jueguen nada».

La gran ventaja de los isleños es que juegan en casa, ante su afición, donde casi nunca fallan. Han conseguido hacer de su feudo un fortín y Antonio Vadillo afirma que incluso «los partidos que no hemos ganado en casa hemos sido muy superior al rival, tanto el día de Zaragoza como ante Osasuna Navarra. El día más equilibrado fue el de ElPozo. Tenemos que seguir en esa línea. Es un partido atípico, por el horario, última jornada de Liga».

El objetivo del equipo es «quedar lo más arriba posible en la clasificación y ganando a nuestro partido eso pasará. Luego el factor cancha a favor es a partir del tercer partido. Primero hay que jugar dos y que se iguale porque son eliminatorias muy parejas y es difícil. A nosotros nos interesa ganar y ser cuartos. Y si podemos ser terceros, mejor. Luego ya veremos si el factor cancha nos va mejor o peor pero venimos trabajando desde principio de temporada para estar lo más arriba posible» reconoce el técnico. El entrenador concluye que «estamos en el momento óptimo, quizás estamos en el mejor momento de la temporada».

La plantilla del Palma Futsal sabe que el reto, por encima de todo, es lograr la mejor clasificación posible. Poco importa ahora el posible rival de cuartos de final y si el factor pista juega a favor o en contra con el formato actual. Quieren estar entre los cuatro primeros de la clasificación regular tras un año entero luchando con los mejores. Lolo, una de las piezas importantes del equipo a nivel defensivo, apunta que «los tres puntos son vitales para nosotros. Luego se puede dar alguna carambola y el sábado ya haremos las cuentas para el playoff» porque intuye «un partido complicado, todo el mundo da por hecho que Cartagena vendrá a regalarlo y no será así porque son jugadores que tienen su amor propio y si pensamos que va a ser un paseo nos equivocamos porque nos jugamos la vida y ellos van a venir a terminar de la mejor manera posible».

La presión cae del lado balear que es el que realmente se juega mucho en el partido. Por eso, el cierre apuesta por “aislarnos de lo que supone el partido porque Son Moix es un fortín para nosotros y hay que aislarse de lo que supone el partido para la clasificación y jugar como hacemos en Son Moix porque hacemos sufrir mucho a los equipos y nosotros nos jugamos la vida y ellos no».

Otro de los jugadores del Palma Futsal, Joao Batista, añade que «es un partido clave para nosotros, nos jugamos mucho, es el último partido de Liga». Sobre el hecho de que el rival no tenga presión, el brasileño asegura que «Cartagena no se juega nada pero es una trampa porque nos pueden meter presión. Nosotros tenemos que seguir con los buenos partidos de casa y llevarnos la victoria» porque «ellos juegan sin presión y nosotros nos jugamos mucho. Nosotros tenemos que jugar como lo hacemos en casa y seguir así de cara al playoff».