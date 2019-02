El Palma no reacciona

El Palma Futsal sigue cuesta abajo. El equipo de Ciutat afrontaba un partido propicio para levantarse, pero la visita a la cancha del colista Viña Albali Valdepeñas solo sirvió para prolongar su mal momento, encadenar su segunda derrota consecutiva y desaprovechar una gran oportunidad para seguir presionando al pelotón de cabeza (3-2).

Los pupilos de Antonio Vadillo dejaron escapar una doble ventaja en el electrónico para acabar doblando la rodilla. Porque el arranque del encuentro invitaba al optimismo. En apenas trece segundos de juego, el Palma ya había inaugurado el marcador con un gol de Diego Nunes.

Era el reflejo de la gran puesta en escena de los verde pistacho, que incluso pudieron ampliar esta renta en los primeros minutos. Bruno Taffy, Mati Rosa y Joao tuvieron ocasiones claras para lograrlo pero no fue así. En los primeros compases no pasó apuros Nico Sarmiento, que veía cómo los rivales ni siquiera se acercaban a su portería.

Sería en el minuto siete cuando el Valdepeñas inquietó por primera vez al argentino en un contraataque. Era el aviso de que el Viña Albali había llegado al partido porque a partir de ahí los locales, que solo habían ganado un partido en toda la temporada, crearían mucho más peligro.

Fruto de ello llegaría el empate firmado por Chino. Lejos de hundirse, la respuesta mallorquina sería inmediata con un tanto de Diego Quintela que se aprovechaba de un gran saque de esquina de Lolo que dejaba en bandeja el gol al gallego, que solo tenía que poner el pie para enviar el balón al fondo de la red.

Lejos de arrojar la toalla, el Valdepeñas no se rindió. A pesar de que el Palma Futsal era más protagonista con el balón, los locales buscaban la meta de Sarmiento a la contra en salidas rápidas. Pero sería con un disparo lejano de Víctor Montes que el equipo azulón conseguía volver a poner las tablas en el marcador con un poco de fortuna.

Pudo dar la vuelta al marcador el equipo de Ciudad Real antes del descanso pero Sarmiento evitó el tanto de José Mario en la contra local. Pasarían así los peores minutos de los isleños en la primera mitad porque tras este susto el Palma recuperaría el control del balón. Esto no se iba a traducir en nada en el marcador y los jugadores se marchaban a vestuarios con empate en el electrónico.

El conjunto local regresaba a la cancha con la intención de hacerse con el control del balón y, aunque la primera ocasión fue para el Palma, los manchegos llevarían la iniciativa en los primeros minutos de la segunda mitad y ponían a prueba en varias ocasiones a Nico Sarmiento que mantenía el empate en el marcador. El argentino se estaba convirtiendo en el héroe de su equipo. En el mejor jugador.

No acababa de sentirse cómodo el Palma Futsal en la cancha de la Virgen de la Cabeza porque el Viña Albali era el claro dominador tras la reanudación y así lo reflejaría el gol de Kike que definía a la perfección un contrataque local para poner a los de Valdepeñas por primera vez por delante en el marcador con el 3-2.

Los de casa tenían el partido donde querían y llevaban el juego a un ritmo muy trabado y sin apenas llegadas peligrosas en ninguna de las dos puertas. Iba pasando el tiempo sin que ocurrieran cosas y eso favorecía al Valdepeñas que mandaba en el marcador por la mínima.

A algo menos de cinco minutos para el final, Vadillo decidía apostar por el ataque de cinco con Eloy Rojas con la camiseta de portero-jugador. Las dos primeras acciones de ataque conllevaron mucho peligro pero Mati Rosa no acertó. También la tuvo Lolo después de un tiempo muerto del conjunto local, pero Coro estaba decidido en darle la tarde al Palma Futsal con una excelente actuación. Lo intentó la escuadra balear hasta el último segundo con un disparo de Lolo que despejaba con una mano salvadora el portero del Viña Albali para certificar el triunfo de su equipo.

FICHA TÉCNICA

- Viña Albali Valdepeñas: Coronado, José Ruiz, Manu García, Chino y Thiago Cabeça. También jugaron Dani Santos, José Mario, Víctor Montes, Kike, Lluc y Nacho Pedraza.

- Palma Futsal: Nico Sarmiento, Lolo, Bruno Taffy, Diego Nunes y Mati Rosa. También jugaron Hamza, Joao, Eloy Rojas, Tomaz, Diego Quintela y Paradynski.

- Goles: 0-1 Diego Nunes (min. 1); 1-1 Chino (min. 10); 1-2 Diego Quintela (min. 11); 2-2 Víctor Montes (min. 14); 3-2 Kike (min. 29).

- Árbitros: Del Pozo García y Moreno Durán. Amonestaron a los locales José Ruiz, Dani Santos, Kike y Víctor Montes; y a los visitantes Eloy Rojas y Lolo.

- Pabellón: Pabellón Virgen de la Cabeza. Partido correspondiente a la vigésimo primera jornada de la Primera División de la LNFS.