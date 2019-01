El Palma Futsal cae en la Copa del Rey

El Palma Futsal no pudo sobreponerse al Jaén Paraíso Interior y a La Salobreja y cae en el último escollo antes de la 'Final Four' de la Copa del Rey de fútbol sala en un igualadísimo encuentro que se decidió a favor de los andaluces por tres goles a dos.

Se presuponía un partido muy igualado entre dos conjuntos que entre ellos suelen protagonizar encuentros de máxima emoción. Y los primeros compases de la primera parte dejaron a las claras que este caso no sería una excepción. Ambos conjuntos afrontaban esta eliminatoria con la enorme ilusión por lograr la clasificación para la primera 'Final Four' de la historia de la Copa del Rey de fútbol sala. El primero en poner el susto en el cuerpo al rival fue el conjunto mallorquín con una gran ocasión de Paradynski después de una recuperación en pista de ataque. No había corrido ni un solo minuto de juego. El Palma salió más enchufado y siguió buscando la portería de Espíndola, sobre todo, mediante las botas de Tomaz. A partir de ahí el Jaén Paraíso Interior despertó y también empezó a inquietar la portería de Nico Sarmiento e incluso se pudo adelantar con un disparo de Dani Martín que se estrelló en la madera. En un momento de muchas alternativas sería el equipo de Dani Rodríguez que vería puerta con un disparo potentísimo de Carlitos que abría la lata. Sin embargo, la reacción mallorquina llegaría de inmediato con un gran disparo cruzado de Diego Nunes que devolvía las tablas en el luminoso.

Tras el gol del empate subió de forma considerable la tensión del choque con dos equipos que querían con todas sus fuerzas una victoria que sería histórica. El Palma cometía la quinta falta acumulada a cuatro minutos para el descanso y eso le obligaba a tomar máximas precauciones de cara al entretiempo. Los isleños conseguían mantener el tipo ante esta circunstancia pero a menos de un minuto para el descanso llegaba el jarro de agua fría. Una buena ocasión de los de Vadillo se convertía en un contrataque jienense que en primera estancia conseguía detener Nico Sarmiento pero que Dani Martín se hacía con el rechace para poner al Jaén por delante con el dos a uno con el que se marcharían a vestuarios los jugadores.

El resultado obligaba al Palma Futsal a saltar a la cancha a la segunda mitad con la intención de llevar la iniciativa, y así fue. Los mallorquines se hicieron con el control de la posesión aunque no llegaban demasiadas ocasiones de gol. Aún así, los baleares pudieron volver a empatar el encuentro con un disparo de Lolo que desvió un defensor y que, a juicio de los árbitros, Espíndola sacó en la misma línea de gol aunque el banquillo visitante pedía el tanto. Tras esta acción llegó un pequeño arreón local con una doble ocasión que detuvo Sarmiento. Palma no conseguía transformar su dominio en gol y eso lo castigó Jaén con una jugada colectiva que culminaba Víctor Montes para anotar el tres a uno.

Los isleños se volcaban al ataque e inclinaban la pista hacia la portería jienense. Lo intentaban de todas las formas posibles mientras el Jaén se agarraba en defensa e intentaba buscar contrataques intentando aprovechar que todos los jugadores que vestían de morados se sumaban al ataque. No llegaba el gol y Vadillo se veía obligado a poner portero-jugador. El Palma se volcaba todavía más hacia la portería rival con ocasiones mucho más claras y constantes de las que pudo disponer anteriormente pero el gol no llegaría hasta a 51 segundos para el final cuando Bruno Taffy anotaba para dar una última oportunidad a los baleares. En ese tiempo los mallorquines dispusieron de dos grandes ocasiones en las botas del propio Taffy y Catela pero se toparon con un enorme Espíndola que le dio la victoria a los suyos.

Ahora el Palma Futsal se tendrá que centrar en la liga hasta que llegue la próxima cita marcada en rojo, la Copa de España. Y la competición doméstica regresa el domingo en la cancha del BeSoccer UMA Antequera.

3 Jaén Paraíso Interior: Espíndola, Mauricio, Carlitos, Giasson y Alan Brandi. También jugaron Campoy, Víctor Monter, Dani Martín, Rafa López y Míchel.

2 Palma Futsal: Nico Sarmiento, Joao, Tomaz, Diego Nunes y Paradynski. También jugaron Lolo, Catela, Taffy, Quintela y Mati Rosa.

Goles: 1-0 Carlitos (min. 12); 1-1 Diego Nunes (min. 14); 2-1 Dani Martín (min. 20); 3-1 Víctor Montes (min. 29); 3-2 Taffy (min. 40).

Árbitros: Pedro Antonio Carrillo y Juan José Cordero. Mostraron tarjeta amarilla al local Rafa López y a los visitantes Catela, Nico Sarmiento y Tomaz.

Pabellón: Pabellón La Salobreja. 1.300 aficionados. Partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey.