El Palma Futsal quiere volver a ganar en Son Moix

El Palma Futsal quiere estrenar el nuevo año con un triunfo en casa. Uno de los grandes retos que se ha marcado el equipo para este año es recuperar la fortaleza que exhibió el equipo en casa el año pasado de la mano de su afición y abrazarse a sus fieles para rememorar grandes noches de gloria y éxitos. La competición avanza y los puntos cobran mayor importancia de cara a definir los objetivos por los que se luchará este año. El Industrias Santa Coloma será el primer rival que llegue a Son Moix este año (viernes, 20:30 horas) para medir la recuperación del equipo isleño en cuanto a resultados tras el triunfo de la semana pasada en Ferrol. Los catalanes llegan sin la presión de los resultados y la clasificación, lo que puede resultar un arma de doble filo. El Palma Futsal les derrotó en la ida y en la Copa del Rey, además del amistoso de la pretemporada, pero en los tres partidos sufrió para sacar la victoria.

El calendario que tiene por delante el Palma Futsal en casa es de un nivel extraordinario con las visitas de todos los equipos de la zona alta salvo el líder, ElPozo Murcia FS. Todos los clasificados en las siete primeras posiciones salvo el equipo murciano pasarán por la isla en lo que resta de segunda vuelta por lo que Son Moix será decisivo en la lucha por una buena posición de cara al playoff final. El equipo superó con nota los partidos fuera de casa en la primera vuelta y los combinó con pleno de puntos en casa hasta principios de diciembre lo que le sirvió para liderar la clasificación desde el primer día hasta la penúltima jornada antes del ecuador de la competición. La derrota frente a ElPozo, en los últimos minutos, acabó con la racha y la imbatibilidad en casa. El Palma encadenó tres derrotas seguidas y lo acusó en la clasificación. La falta de gol y el cansancio fruto del desgaste pasaron factura pero ya es historia y el equipo lo quiere confirmar este viernes tras la buena imagen ofrecida en Ferrol y encadenar el segundo triunfo seguido para tratar de escalar alguna posición en la clasificación y llenar el depósito de confianza para afrontar el gran reto de la Copa del Rey de la próxima semana en Jaén.

Antonio Vadillo cuenta con la duda de Diego Quintela y decidirá la convocatoria este mismo viernes antes del partido. El rival, por su parte, no podrá contar con Maico, ex del Palma, por sanción. El técnico balear reconoce la importancia que tendrá Son Moix en esta segunda vuelta y avisa que «tenemos ganas de conseguir los tres puntos porque llevamos dos derrotas seguidas en casa, no entraba en nuestras cuentas, y sabemos que a partir de ahora no se pueden escapar más puntos de Son Moix». El camino a seguir es mantener la línea de equipo sólido en defensa y eficiente en ataque, la versión que le llevó al éxito en la primera vuelta y la semana pasada en Ferrol: «Tenemos que mantener la línea de O Parrulo y de los entrenamientos y con la mejoría de cara a gol se nos puede poner de cara pero será un partido complicado» reconoce el entrenador, que añade que «el encuentro ante Industrias es importante por la clasificación y tenemos que estar centrados en él».