El Palma Futsal recupera su mejor versión y brilla en Ferrol (1-4)

O'Parrulo Ferrol 1-4 Palma Futsal

O’Parrulo Ferrol: Chemi, Attos, Rubi Lemos, Adri y Miguel. También jugaron Isma,

Palma Futsal: Carlos Barrón, Tomaz, Joao, Diego Nunes y Paradynski. También jugaron Lolo, Catela, Bruno Taffy, Mati Rosa y Joselito.

Goles: 0-1 Catela (min. 7); 0-2 Paradynski (min. 10); 0-3 Mati Rosa (min. 14); 0-4 Mati Rosa (min. 25); 1-4 Attos (min. 36).

Árbitros: Gallo Suárez y Velasco Martínez.

Pabellón: Municipal de A Malata (Ferrol). Partido correspondiente a la decimoséptima jornada de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala.

El conjunto balear firma una actuación notable en su primer partido del año. Gran partido de todo el equipo. Recuperó los goles y comienza el año con un triunfo para devolver la confianza. Doblete de Mati Rosa.

El Palma Futsal comienza el año con una victoria y recuperando su mejor imagen con el cambio de año en su visita al O’Parrulo Ferrol. Triunfo claro por 1-4 y sin concesiones encarrilado con una primera mitad extraordinaria en la que marcó tres goles. Los gallegos apenas tuvieron opciones ante un Palma que necesitaba ganar tras el mal sabor de boca del final de año. EL triunfo supone una inyección de moral de cara a los partidos decisivos que se avecinan en el calendario.

Los mallorquines saltaron a la pista con las ideas claras y sin margen para la sorpresa. El equipo necesitaba la victoria para recuperar las buenas sensaciones y superar el bache de malos resultados de final de año. El estreno del nuevo año fue casi perfecto con una buena imagen sobre la pista y un resultado de los que ayudan a coger confianza y a recuperar las buenas vibraciones. El equipo apostó de inicio por llevar la batuta del partido, ser el protagonista con el balón, atacar con la posesión del esférico y atacar constantemente la portería rival. La presión alta ejercida por los isleños ahogaba a un rival que quedó empequeñecido ante la recuperación de la mejor versión del Palma Futsal. Paradynski, que regresó a la titularidad, lanzó el primer aviso ante la portería rival. Joao, el segundo. Curiosamente la mejor ocasión del comienzo del partido fue para los gallegos con un lanzamiento de Adri al palo. Tuvo contadas ocasiones en la primera mitad pero Carlos Barrón estuvo a su nivel habitual bajo palos. Los de Antonio Vadillo se quitaron de encima todas las dudas y fantasmas de golpe. También el de la falta de gol que tanto les perjudicó en los últimos partidos del año pasado. Catela marcó el primero tras una buena combinación que acabó con una gran dejada de Mati Rosa y el lanzamiento de Catela desde la frontal. El tanto supuso un duro golpe para el equipo rival y reforzó el planteamiento de los isleños, que aprovecharon la ventaja para insistir sobre la portería rival. Paradynski marcó el segundo con el pecho al aprovechar un centro de Joao. Un gol terapéutico para el pichichi de la pasada temporada y que ha visto como apenas ha podido jugar esta temporada por culpa de las lesiones. El Palma Futsal recuperó su juego y los goles, minimizando al rival hasta la mínima expresión. Mati Rosa se apuntó a la fiesta con el tercer tanto antes del descanso y firmando una primera mitad sobresaliente de todo el equipo. O’Parrulo Ferrol tuvo algunas ocasiones para marcar algún gol pero Barrón estuvo perfecto en todas las intervenciones dejando claro que se ha recuperado perfectamente de la lesión y que la portería balear está bien cubierta con los dos porteros internacionales.

Con el marcador claramente a favor, el Palma se dedicó a controlar el partido y a no dejar ni una sola opción de reacción al equipo rival. El guión fue el mismo de la primera parte aunque no hubo tantas ocasiones porque los isleños se hicieron con el balón para matar el partido y jugar a su antojo. Y más cuando Mati Rosa marcó el cuarto del partido dejando sentenciado el encuentro. Fue un partido sobresaliente en todas las facetas del campo. Incluso, en la portería, con Barrón parando todas las acciones de los gallegos, sobre todo, a pies de Adri. Fue una actuación de las que hacen que el Palma se crezca y sea un equipo a tener en cuenta para los partidos importantes que se avecinan y el ejemplo de lo que tienen que hacer los de Vadillo para recuperar la tónica de resultados de la primera mitad del curso. Joao tuvo otra ocasión clara para ampliar el marcador y el palo evitó el gol de Bruno Taffy, que lo probó sin fortuna durante todo el partido. Catela brilló con luz propia y estuvo a punto de marcar el gol de la jornada tras cruzar toda la pista y superar a todos los rivales pero sin culminar la acción con una buena definición. Partido notable de Catela. O’Parrulo obtuvo el premio en un lanzamiento de Attos y que rechazó en la defensa rival cambiando la trayectoria sin que Barrón pudiera reaccionar. Los locales cogieron aire con el tanto y siguieron insistiendo con el portero-jugador para acercarse en el marcador pero el Palma no concedió más y se llevó un triunfo necesario.