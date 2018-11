El Palma Futsal topa con los palos y empata ante el Levante (2-2)

El Palma Futsal no pudo pasar del empate (2-2) en su visita al difícil feudo de un Levante que plantó cara al todavía líder de la Primera División y que topó con la madera hasta en cuatro ocasiones, dando otro paso al frente hacia la Copa de España.



Enseguida enseñó las garras el Palma Futsal, que en dos acciones prácticamente consecutivas, tuvo sendas ocasiones para abrir el marcador y ponerse por delante. Pero en primer lugar, el potente disparo con la zurda de Joao Batista se estrelló contra el larguero, y acto seguido, el tiro de Taffy fue desviado por el meta del Levante y el esférico se fue de nuevo contra la madera.



La reacción del cuadro de Paterna llegó de la mano del un disparo desviado de Maxi Rescia, que no inquietó a Carlos Barrón, superando con holgura el Palma Futsal la presión inicial local. Con el paso de los minutos, el juego se templó. Se estiraba el Levante, pero el Palma Futsal no se escondía e intentaba ganar metros en la pista.



Javi Rodríguez era un dolor de cabeza para el conjunto de Vadillo, que recibió una seria advertencia cuando Joselito salvó un disparo local cuando Barrón ya no podía hacer nada.

Apareció a fogonazos el Palma, como en una acción de Lolo que remató Bruno Taffy fuera. Se cargaba de faltas el conjunto local, que intentaba frenar como podía a un rival que se encontraba cómodo sobre el parqué.



El Levante, de la mano de Javi Alonso tomó ventaja al aprovechar un fallo de marcaje que dejó solo al jugador local, que no perdonó ante Barrón, que no pudo adivinar las intenciones del autor de la primera diana local (1-0, min. 14). Catela pudo igualar tras una brillante combinación con Mati Rosa, pero su resolución no fue la correcta, aunque esa acción mostró la ambición de un Palma que quería reconducir la situación. Pudo ampliar la renta para los locales Cecilio en la recta final, aunque fue Mati Rosa el que tuvo la última ocasión, que envió otra vez el balón al palo, para llegar al descanso con 1-0 para el Levante.



Y empezó de la mejor manera posible el Palma Futsal, pues Tomaz empataba en la primera acción clara (1-1, min. 22). Y acto seguido, Bruno Taffy culminaba una contra de tiralíneas para darle la vuelta al marcador (1-2, min. 22). La mala noticia era la lesión de Barrón, que obligaba a entrar en pista a Sarmiento a la par que el Palma sabía defender su renta con el paso de los minutos. Hasta que Javi Alonso devolvió las tablas (2-2, min. 30).



Otra vez el palo detuvo a Joao y al Palma en la recta final en la que Joao y Mati Rosa tuvieron una doble ocasión. Lo probó con portero-jugador (Nunes) el Palma Futsal, pero ya no hubo tempo para más (2-2).