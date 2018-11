Nico Sarmiento y Mati Rosa, enemigos íntimos por la Copa Libertadores

Nico Sarmiento ha sido el mejor guía y anfitrión de Mati Rosa en sus primeros pasos como jugador del Palma Futsal. Comparten momentos fuera de la pista y valoran el liderato, pero después del partido de este viernes ante el Levante se convertirán en rivales por unas horas.

Serán dos enemigos íntimos mientras River Plate y Boca Juniors se jueguen el sábado (21:00) la Copa Libertadores, aunque ambos viven con deportividad la final que divide Argentina y acapara las miradas del planeta fútbol.

«Es un River-Boca, no se va a jugar mucho. No es un partido para jugar, es un partido para ganar y no se espera una gran exhibición», analiza el meta, que destaca el hecho de que River juega en casa.

«El partido está 50-50 porque es una final y River aunque tenga el apoyo del público tiene la presión de estar en casa y de ganar porque está ante su gente», comenta el máximo realizador del Palma Futsal.