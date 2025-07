Rafael Gil: «El RCNP es un club modesto, pero con una semana de glamour»

Rafael Gil (Palma,1961) afronta este año su segunda Copa del Rey Mapfre como presidente del Real Club Náutico de Palma. Una edición diferente ya que se celebra el campeonato de Europa de la clase ORC. Pero dirigir un club como este no es sencillo ya que, además de una competición como esta, están todo el año trabajando en el equipo de regatas y escuela de vela para sacar adelante este club.

—Es una edición diferente con el Campeonato de Europa de ORC. ¿Qué implica esto?

—Yo creo que es un acierto. Conseguimos una mayor repercusión, una mayor asistencia de embarcaciones a la Copa. 133 participantes, 24 nacionalidades distintas y casi 2000 participantes. Es un hito más que viene consiguiendo año tras año la Copa del Rey Mapfre. Es un momento histórico. Para nosotros todo lo que viene siendo sumar actividades que puedan tener repercusión para el club y para la ciudad de Palma, pues es un éxito.

—Para el club ¿Qué supone recibir una competición como la Copa del Rey?

—Para nosotros es un orgullo. Haber creado una competición que genera casi 20 millones de retorno en la economía local y un evento que tiene una repercusión internacional como la que tiene, en gran medida a la asistencia de la familia real, pues es muy interesante. Es fundamental. Hemos creado un evento que pone a Mallorca en el mundo y que da una imagen estupenda. Damos una imagen del deporte, de la sostenibilidad, de los valores, de la imagen marítima, de lo que es Palma… Creo que conseguimos una imagen muy positiva. Tenemos una relación muy íntima que nos ha llevado a tener ya 43 ediciones.

—¿Cómo está el tema de la concesión?

—Está pendiente de una sentencia judicial. Lo que se discute es nuestro derecho de poder la ampliación. En un determinado momento esto parecía claro, pero en el último instante esto se torció. Entonces se interpuso un procedimiento contencioso que terminó el proceso judicial y está pendiente de que se dicte sentencia. Nosotros tenemos esperanzas de que el resultado sea positivo, que se nos reconozca nuestro derecho. Nosotros podíamos pedir la ampliación del plazo, nosotros pedíamos 12 años más 8 de prórroga. Lo fundamental es que se nos reconozca nuestra condición de socio que nos da derecho a la ampliación.

—No siempre se puede presumir siempre de que la familia real esté implicada en una competición ¿Qué supone para la regata?

—La Copa del Rey está muy vinculada al rey. El emérito estuvo muchos años. Es el mayor reclamo de esta regata. Esta asistencia asidua ha hecho que siga la de Felipe que ha continuado con esa tradición. Tener una casa real participando año tras año, él creo que se siente muy cómodo en este club y nosotros encantados de que así sea. Es nuestro mejor valedor.

—En los últimos días se ha rumoreado que vendrá la princesa ¿Competirá?

No sé sabe. A todo el mundo le gustaría y a nosotros nos encantaría que participara. Pero no es algo que no tiene que hacerlo por presión social, sino porque le apetece hacerlo. Yo creo que si algún año se sube, seguirá. ¿Será este año o cuando? Eso no lo sabemos. Sería seguir con el legado.

—¿Cuánto tiempo se está preparando una competición así?

—Pues cuando acaba la edición anterior. En agosto no porque acabamos todos bastante agotados porque es una semana muy intensa. Hay que tener en cuenta que el Real Club Náutico de Palma es un club emblemático, pero muy modesto. Es un club de afición a la marinería. Tiene una escuela que pasan más de mil niños, deportistas de alto nivel, campeones del mundo y de Europa en diferentes clases. Esto es durante todo el año. Tenemos un momento de glamour que es la Copa del Rey que es una semana muy intensa con un montón de eventos que se hacen aquí donde todo el mundo quiere participar. No es solo la regata, es también todos los complementos que la rodea.

—¿Cuánto se invierte para una regata de este estilo?

—No sé cuanto es el presupuesto concreto de la Copa. Gracias a los sponsors como Mapfre y demás patrocinadores conseguimos equilibrar ese coste. No es que el club tenga que invertir dinero con la Copa, hoy en día cubrimos con los patrocinios todo lo que es el coste de la Copa. No tenemos subvenciones públicas, todo se hace a nivel privado.

—¿Qué espera a nivel deportivo de la Copa?

—Este año tenemos el europeo y hay un nivel de competitividad muy alto. Lo importante es que la gente se lo pase bien, que tengan buen viento y buena mar. En la Copa del Rey se mezcla la parte deportiva con la parte lúdica y yo creo que la gente viene a disfrutar. Es la primera semana de vacaciones. Mi deseo es que se lo pasen bien. Los que no han venido nunca que quieran volver y los que ya vuelven cada año que tengan esa sensación que les hace estar aquí cada año.