Abby vence en La Velada del Año

La decisión técnica cayó del bando de Abby. La mallorquina venció en su combate frente Roro en la cuarta pelea de la Velada del Año, en la que fue quinta edición organizada por el streamer Ibai Llanos realizada esta vez en el estadio de La Cartuja en Sevilla ante 80.000 espectadores en el campo.

Un combate que contó con una de las entradas más espectaculares de todas las veladas. Roro, haciendo referencia a la película Acero Puro, entró con un robot de acero que imitaba sus movimientos y dentro de él estaba su pareja, Pablo. Por su parte Abby decidió entrar junto a la artista Rojuu con una de las canciones que más le ha representado durante su trayectoria como streamer.

El combate comenzó alrededor de las 23:10 horas de la noche del sábado y se fue hasta el tercer y último round. El primer asalto fue claramente para Abby en el que llegó casi a noquear a Roro pero pudo aguantar. En el segundo asalto Roro puso la directa y Abby tuvo que ponerse a la defensiva ante los ataques de su rival. Ya en los últimos minutos siguió el camino del segundo pero Abby pudo defenderse de los ataques de Roro antes de llegar al final del combate, algo que sumado a lo del primer asalto le dieron el cinturón.

Abby, al acabar la pelea, explicaba entre lagrimas que «tenía un discurso preparado desde el minuto uno y se me ha olvidado. Gracias a mis amigos, familia y gente, a todo mi comunidad que me habéis ayudado en todo este camino». También se refirió a Roro y dijo que «pese a las lesiones que has y hemos tenido, nos hemos subido a este ring a pelear y aquí yo solo veo a dos ganadoras».

El resto de la Velada comenzó a las 20 horas con la actuación de Melendi con invitados como Saiko y en el que cantó temas como Lagrimas Desordenadas, Tu Jardín con Enanitos o El Nano, entre otros.

El primer combate fue el de Pereira frente a Rivaldios10 en el que el gallego venció por decisión unánime tras tres asaltos muy igualados entre los dos peleadores hasta que en el último de los rounds, Pereira dio un paso al frente y se llevó la victoria.

El segundo entre Alana y Arigeli, fue el primero de los dos femeninos del evento de la noche. La mexicana fue quien se llevó la victoria y el tercer cinturón de velada manteniendo así el invicto en todas sus participaciones.

Los siguientes en subirse al cuadrilátero fueron Perxitaa y Gaspi. El español fue el vencedor tras conseguir el primer k.o. de la noche y además, realizarlo en el primer asalto con solo dos minutos de combate, convirtiéndose así en unos de los combates más rápidos de todas las ediciones. Tras acabar el combate, Perxitaa pidió a Ibai que «quiero más, esto se me ha hecho corto».

Le siguieron Viruzz y Mazza, que pudo ser la cabeza de cartel de la noche. Un combate que fue el más igualado y tuvo el punto de ser la única pelea en la que los dos creadores de contenido se subieron al ring sin casco y que, finalmente y por decisión unánime, acabó llevándose Viruzz y ser el segundo peleador de la noche en conseguir tres cinturones de los eventos de La Velada del Año.

El Andoni y Belcast fue la antesala del 'main event' y era uno de los combates más esperados. Andoni se llevó la victoria con decisión dividida, en una pelea en la que el español fue el que conectó más golpes a su rival y llevó a Belcast incluso a dos cuentas de diez segundos.

Antes del último combate, Myke Towers cerró las actuaciones musicales de La Velada con un espectáculo que puso de pie a todo el estadio de La Cartuja con temas desde los más actuales, hasta con sus mejores éxitos con los que se dio a conocer al mundo.

Finalmente y para cerrar la jornada, Grefg y Westcol pelearon para clausurar el que fue el evento más visto de la historia de la plataforma de Twitch con más de nueve millones de espectadores. Grefg se llevó el combate por k.o. técnico tras un primer asalto igualado. Sin embargo, en el segundo y tercero, el español hizo gala de un gran ataque y acabó derrotando al colombiano.