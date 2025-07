España cierra con un bronce su histórica participación en el Mundial

La natación artística española cerró su actuación en los Mundiales de Singapur con nueve medallas, tras colgarse este viernes el bronce en la final de la rutina acrobática por equipos con una nota de 221,0962 puntos. Casi ocho unidades menos -7,9224- que la por ahora inabordable China, que encadenó su tercer título universal consecutivo de la especialidad con una puntuación de 229,0186.

Mucho más cerca concluyó el equipo español, integrado por Cristina Arámbula, Txell Ferré, Marina García, Dennis González, Lilou Lluis, Txell Mas, Paula Ramírez y Sara Saldaña, de Rusia, que logró la plata con un total de 224,721 unidades, tres más que España. Diferencias que confirman que el conjunto español está capacitado más que de sobra para plantar cara a chinas y rusas, potencias hegemónicas de este deporte, como se ha marcado como objetivo en este ciclo olímpico. Y es que, pese a verse relegados al tercer escalón del podio, los pupilos de Andrea Fuentes no dejan de recortar competición a competición la diferencia que les separa de China.

Si el pasado mes de junio España concluyó la Superfinal de la Copa del Mundo a 13,7856 puntos de China, en Singapur la diferencia se redujo a casi la mitad, pese a que las asiáticas rozaron la perfección. Tal y como confirmaron los siete dieces que el equipo chino, que hizo pleno de notas máximas en coreografía y musicalidad, logró con su sublime interpretación de la rutina 'El alma de los

Dennis González: ha nacido una estrella

Pero ni así se dejó intimidar el equipo español que ha encontrado el camino para competir con chinas y rusas potenciando al máximo la impresión artística, una faceta en la que brilla como nadie Dennis González. El nadador español, que el pasado domingo se convirtió en el primer nadador masculino en subir a un podio mundialista en una prueba por equipos, se ha convertido en uno de los rostros del campeonato con las cinco medallas, una de ellas de oro, que ha conquistado en la ciudad asiática. Una circunstancia que no ha pasado inadvertida para Andrea Fuentes que no ha dudado en otorgar un papel estelar a Dennis González en la rutina 'Libertad para amar' bajo los acordes del tema 'Abracadabra' de la cantante estadounidense Lady Gaga. Soberbia mezcla de emoción y técnica que no bastó al equipo español para volver a superar a Rusia, que regresaba a la gran competición internacional tras endulzarse las sanciones impuestas por la invasión de Ucrania, tal y como ocurrió en la ronda preliminar.

Todo un varapalo para el equipo ruso, que compite en Singapur bajo la denominación del Equipo Neutral B, no estaba dispuesto a que se volviese a repetir en la final. Por ello, Rusia no dudó, pese a la marca base que vio en su sexta acrobacia en la fase clasificatoria, en subir todavía más el ya de por sí elevadísimo grado de dificultad de su rutina 'Rio Rita'. Un trepidante ejercicio al ritmo del Punk Ska de la banda rusa Spitfire que les valió a las nadadoras rusa para lograr un total de 224,721 puntos, suficiente para arrebatar por algo más de tres unidades la medalla de plata a España, pero no para impedir la victoria de China.

España logra su mejor actuación en unos Mundiales

Con el bronce logrado en la final de acrobacias, la natación artística española firmó su mejor actuación en toda la historia de los Mundiales con nueve medallas, tras ganar tres oros, dos platas y cuatro bronces en la ciudad asiática. Dos preseas más que las siete logradas en los Mundiales de Roma 2009 -1 oro y 6 platas-, Barcelona 2013 -3 platas y 4 bronces- y Fukuoka 2023 -3 oros, 1 plata y 3 bronces-. Una cifra inimaginable sin el concurso de Iris Tió, que finalmente no formó parte del equipo de acrobacias y que conquistó seis metales, tres de ellos de oro, en la piscina del Arena de Singapur