Jordi Cáceres, sexto del mundo en el solo libre

Jordi Cáceres acaba sexto la final del mundial de natación artística en la modalidad de solo libre tras sumar 202.0400 de puntuación final y 98.985 de impresión final. Canción Gimme All Your Love de Alabama Shakes, una rutina que ya estrenó en la Copa del Mundo de Egipto.

El mallorquín, que competía en su primer mundial, venía haciendo un muy buen 2025 (al igual que todo el equipo español) con la plata en el europeo de Funchal (Madeira, Portugal) y las dos medallas en la Copa del Mundo celebrada en París. Por un lado, la plata con Aurora Lázaro en el dúo mixto y, por otro lado, el bronce en el solo técnico. «Antes estaba bastante nervioso. Era como que no era consciente que estaba en un mundial.», ha dicho tras la competición».

Con todo eso, llegaba a este mundial con muy buenas expectativas. La incorporación de Rusia tras 3 años sin competir y la participación de China hacía que hubiera dudas sobre el resultado final. En un primer momento se ha colocado segundo por detrás de Maltsev, pero rápidamente ha sido desbancado del podio.

Se ha quedado a casi 12 puntos del tercer escalón del podio, ocupado por Filippo Pelati, su máximo competidor en el Campeonato de Europa de hace poco más de un mes y a 5 puntos del quinto lugar ocupado por el mexicano Diego Villalobos. «Me he notado bien. He aguantado hasta el final. He intentado lucharlo.» ha dicho tras su rutina.

Finalmente las tres primeras posiciones han quedado compuestas por el ruso Maltsev con 229.5613, segundo el chino Muye Guo con 220.1926 de puntuación y por último el italiano Filippo Pelati con 213.9850

Ha sido una final sin fase previa debido a los pocos participantes (14 en total) lo que ha hecho que haya habido una gran diferencia entre los que peleaban por el podio y los que estaban en los puestos de abajo.

La delegación española, de momento, lleva tres medallas conseguidas. Una plata de la mano de Denis González en el solo técnico, un bronce de Iris Tió en la misma modalidad y, por último, tercer escalón en el libre por equipos.