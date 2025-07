El gran reto de Álex Sánchez Palomero

Alejandro Sánchez Palomero es un deportista que ha participado ya en cuatro Juegos Paralímpicos y va camino de sus quintos en Los Ángeles. Si lo consigue, será el único capaz de haber asistido a la cita paralímpica en tres modalidades diferentes. A Pekín y Londres fue en natación, a Tokio y París en triatlón y ahora luchará para ir a los próximos en taekwondo. En Río 2016 no pudo competir debido a que su categoría de triatlón aún no estaba en el programa olímpico. «Fui como comentarista en natación», comentó sobre esa edición.

«Tras la medalla en Tokio sentí un poco de paz personal y perdí un poco ese hambre de competir. Busqué nuevos retos que me llenaran y vi que nadie había ido a unos Juegos en 3 disciplinas, encontré el taekwondo que se adaptaba a mis discapacidades y me lancé a ello», comenta el deportista sobre el motivo de entrar en la historia del paralimpismo español.

Su historia es curiosa. Natural de Salamanca, empezó a competir en natación y a los 17 años tuvo un accidente con la moto. Trató de esquivar a un peatón que estaba cruzando por donde no debía y cayó. Ahí perdió la sensibilidad y movilidad de la mano y el brazo derecho. Pero no se vino abajo: «Poder volverme a demostrar que podía seguir haciendo deporte y para mi fue un chute de energía para seguir con mi vida», explica el salmantino afincado en Mallorca.

Palomero empezó a hacer natación adaptada en 2006 y, viendo su nivel, buscó un equipo con el que pudiera entrenar. Entonces habló con las personas que lo manejaban: «Les dije que yo podía hacer grandes cosas, pero en Salamanca no puedo ya que no hay piscinas olímpicas. Me dieron la oportunidad de venir aquí y aquí me quedé», cuenta. Entrenó y se clasificó a los Juegos en el país asiático en natación donde consiguió sacar una medalla de bronce.

DECEPCIÓN

Para Londres, un cambio en la reglamentación le impidió poder luchar por los metales lo cual le molestó bastante. «Después de los Juegos de Londres decidí dejarlo. Yo quiero hacer deporte y competir. Si no me dejan, pues lo dejo. Busqué un trabajo y a los 6 meses vi que no me gustaba donde estaba y volví con el triatlón».

En Tokio volvió a subirse al podio, pero esta vez en triatlón que fue un alivio para él ya que se tomó la venganza ya que no pudo pelear la medalla en natación. «Después de ganar la medalla en Tokio tuve mucha paz personal. Sensación de haberme quitado una espinita que tenía clavada por la natación».

Tras su participación en París donde no sacó presea, decidió buscar «nuevos desafíos y nuevos retos que me mantuvieran esas ganas de competir». Encontró el taekwondo donde está entrenando para estar en Los Ángeles 2028 de la mano de Brigitte Yagüe y su marido. «Estoy muy contento con ellos», afirmó.

Ahora durante este inicio del ciclo olímpico va a combinar el triatlón con el taekwondo y ya a partir de septiembre se va a centrar mucho más en el nuevo deporte y seguirá hasta que ya no pueda compaginarlos. Y a partir de ahí, la planificación es la siguiente: «Este año aprender, el año que viene competir internacionalmente y en 2027 posicionarme en el ranking para poder clasificar», dijo.

Pase lo que pase en la próxima edición, Los Ángeles 2028 van a ser los últimos en los que se vea a Alex Sánchez Palomero competir. «Salvo que gane una medalla. Pero soy bastante realista y no cuento con ello», concluyó.

Si de algo puede presumir el de Castilla y León, afincado en tierras mallorquinas, es de ilusión y ganas. Puede entrar en la historia del paralimpismo español en caso de clasificar en esta nueva modalidad. Nadie ha competido en tres disciplinas diferentes en varios Juegos.