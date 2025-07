Àngels Moreno: la reina del piragüismo que sueña con ser olímpica

El piragüismo balear ha construido un palmarés envidiable a nivel internacional. Medallas olímpicas, títulos mundiales y europeos... pero su versión femenina busca un referente que, tras varios intentos, parece haber encontrado en Àngels Moreno (Pollença, 2004) a su elegida. El apellido no es nuevo en la élite, pues su hermano mayor, Joan Toni, ya sabe lo que es subir al podio de unos Juegos Olímpicos (bronce en C2 500 en París 2024), pero ella no se queda atrás. Y aspira a ser la primera piragüista olímpica balear de la historia. Todo un reto que afronta con responsabilidad e ilusión.

Tras despuntar en categorías de formación, ahora Àngels Moreno toma la palabra en el inicio del ciclo que conduce hacia Los Ángeles 2024. Un año atrás, desde la grada animaba a su hermano en París; ahora, luce al cuello un bronce en la Copa del Mundo y tres oros en el reciente Campeonato de Europa en el ha dejado claro que, el tándem que forma con Viktoria Yarchevska -de origen ucraniano y residente en Murcia- invita a soñar con cosas grandes.

Àngels Moreno y Viktoria Yarchevska, en el hangar del Port d'Alcúdia. Foto: Emilio Queirolo

Oro en C2 200 y el más importante, el de la distancia olímpica del C2 500, además de subir a lo más alto del podio en C4 500, Moreno reconoce que iba al Europeo «con la expectativa de sacar alguna medalla. Es cierto que soñábamos con el oro, pero en tres embarcaciones era complicado. Pero salió todo perfecto, rodado», asegura tras un entrenamiento a las órdenes de Kiko Martín, el 'fabricante' de campeones del Real Club Náutico del Port de Pollença.

El buen resultado en la prueba olímpica (C2 500 metros) llegó avalado por el bronce en la Copa del Mundo de Szeged (Hungría), un resultado que les dio «confianza» para afrontar el Europeo, que a su vez ha sido la ratificación de que hay argumentos «para soñar con el camino hacia los Juegos de Los Ángeles, aunque queda mucho por recorrer... apenas no ha pasado un año desde París, pero no tenemos tiempo que perder», asegura Àngels, que junto a Viktoria reconoce el peso de sus buenas prestaciones en la canoa doble sobre 200 metros «para crecer y creer en nuestras opciones».

Preparación

Realizan concentraciones periódicas para entrenar juntas -Viktoria es la referencia de futuro en el C1 también- y Yarchevska viaja en ocasiones hasta Mallorca para ejercitarse y ganar compenetración con Àngels. De su compañera dice la mallorquina que «tiene fuerza, potencia... Ella ya destaca en el 200 y ha demostrado tener una buena capacidad para trabajar en equipo. Más no se puede pedir», dice la tricampeona 'pollencina', quien confiesa que en el Europeo, pasaba miedo de verse afectada «por la falta de experiencia», algo que, finalmente, no ocurrió.

Moreno, orgullosa de sus tres oros europeos. Foto: Emilio Queirolo

Tras el alegrón del Europeo, todavía queda un último examen de altura. Tal vez el más importante. El Mundial de Milán, a finales de agosto, se presenta como «una buena oportunidad para dar un golpe sobre la mesa de demostrar que tenemos opciones de estar ahí», apuntando al C2 500 en el caso de Àngels como gran baza. Y señalando a las embarcaciones de Canadá, China, Hungría y Ucrania como rivales a tener en cuenta.

Viktoria refiere que de Àngels es para destacar «su calidad, pero especialmente la confianza y seguridad que te ofrece, porque sé que si yo no estoy al 100%, tengo una compañera que estará ahí aportando lo que haga falta», punto de vista que comparte y ratifica Moreno, que tiene en su hermano, Joan Toni, a su primer fan y un apoyo incondicional a su lado, en los entrenamientos y la competición. «Siempre está pendiente de mí, me guía y me aconseja. Es un lujo tenerle», apostilla. A la vez que sueña con poder compartir experiencia olímpica con él en 2028. «Sería un sueño hecho realidad», dice con una amplia sonrisa.

Viktoria Yarchevska, mostrando sus tres oros. Foto: Emilio Queirolo

Pensando en Los Ángeles 2028, quieren ir paso a paso. «Tenemos que confiar y no confiarnos», afirma Àngels Moreno exponiendo lo que viene a ser el lema de este C2. «El objetivo es ir mejorando, aprendiendo... Después, ya vendrán los resultados», prosigue, recordando que apenas llevan unos meses juntas en esta aventura rumbo a los Juegos, «porque fue en enero cuando empezamos a entrenar juntas. Y la primera vez, ya vimos que las sensaciones eran buenas». No iban desencaminadas.