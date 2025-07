Estella Tonrath: «Aprendí a ser más fuerte al quedarme fuera de París»

Estella Tonrath Nollgen (Palma, 2007) ha sido bicampeona de Europa junior. El primer oro lo consiguió en Lituania en 2024 y el segundo a principio de mes en Eslovaquia. Además, el verano pasado se quedó muy cerca de poder ir a los Juegos Olímpicos de París. Esta temporada ha sido su primera en el Centro de Alto Rendimiento en San Cugat (Barcelona) y le ha servido para preparar el Mundial de Singapur que empieza, en sus pruebas, el 27 de julio. Antes compiten otras modalidades como la natación artística o el waterpolo. Será su primero a nivel absoluto. Actualmente ostenta el récord de España de 200 metros de espalda que lo consiguió en Son Hugo.

—¿Cómo se encuentra después de los últimos éxitos cosechados en su carrera deportiva?

—Bien, ahora mismo entrenando con mucha intensidad preparando ya el mundial tras el europeo de hace dos semanas.

—¿Cómo están siendo estas semanas?

—En estos momentos centramos el trabajo en llevar a cabo entrenos más duros y ya la semana que viene cuando estemos en Singapur ya bajamos un poco la intensidad para gestionar los esfuerzos y las cargas. Además con lo bien que fue el campeonato de Europa junior he de reconocer que estoy con buenas sensaciones.

—En los próximos días tiene que afrontar el mundial en Singapur ¿En qué punto de preparación llega a esta cita?

—Es mi primer mundial, así que toca por una parte aprovechar al máximo la experiencia y también disfrutar del campeonato. Obviamente voy mentalizada para hacerlo lo mejor posible y conseguir una mejor marca. Quiero disfrutarlo y aprender lo que se pueda. No me pongo un objetivo cerrado, pero sí dar lo mejor de mí para poder obtener un buen resultado. Pero sobre todo voy disfrutar, aprender todo lo que pueda y ganar el máximo de experiencia de este campeonato para los próximos donde ya tendré que rendir bien.

—Se quedó muy cerca de clasificarse para los Juegos de París. ¿Cómo se gestiona eso mentalmente?

—En su momento me sentí triste y decepcionada por haberme quedado a un suspiro de participar en uno de los grandes objetivos de los deportistas. Gracias a eso aprendí a ser más fuerte y a seguir creciendo como deportista y como persona. No dejé que me derrumbara y me puse otras metas. Es por eso que semanas después me proclamé campeona de Europa. Empecé a darle más importancia a los pensamientos y a lo mental. Lo importante fue no venirse abajo.

—Compite con dos grandes estrellas de la natación como son África Zamorano y Carmen Weiler. ¿Qué significa esto para usted?

—Para mí es un gran honor competir con ellas. Al final han sido mis referentes cuando era pequeña, las veía por la televisión competir y ahora estar luchando con ellas, el estar mano a mano, pues es una pasada. Pero trato de tener los pies en el suelo. La verdad es que eso también me hace tener que exigirme al máximo.

—Quedan tres años para el inicio de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. ¿Cómo va a ser la preparación lo que queda de ciclo?

—Ahora mismo es más ir año a año e ir preparándose para los respectivos campeonatos que se organizan y luego ya focalizarse en la cita olímpica. El verano que viene tenemos el europeo absoluto y la idea es ir lo máximo preparados y a por todas. Evidentemente el objetivo final está ahí, pero de momento vamos temporada a temporada preparándolo todo y poder ir al máximo.

—El pasado verano se incorporó a entrenar al Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat. ¿Cómo fue la experiencia?

—Pasar de entrenar en mi club (CN Palma) al CAR fue un cambio muy grande. En Mallorca entrenaba en un ambiente familiar y aquí hay más exigencia. Me veo rodeada de deportistas que todos tienen el mismo objetivo. Eso genera una rivalidad sana que nos impulsa a dar el máximo en cada entreno. Además que los recursos son incomparables, instalaciones impresionantes y con un gran staff. Ha sido un gran cambio, pero la verdad es que no me ha costado adaptarme. Estoy muy contenta. Además como estoy cerca de casa, pues siempre me puedo escapar un fin de semana si lo necesito.

—¿Ha sentido más presión desde que se encuentra allí?

—Los deportistas que están ahí la verdad es que tienen muy buen nivel y todos siempre están en lo más alto. Pero la verdad es que no he notado mucha presión a la hora de conseguir resultados. Trato de disfrutar y aprender de todas las competiciones a las que vaya. Lo bueno es que hay un buen grupo y es muy sano lo que permite poder dar el máximo sin tener que volverme loca con los ello. Trato de no obsesionarme con los resultados y de dar lo mejor de mí en todo momento y en cada entrenamiento que llevo a cabo.

—¿Qué es lo que más echa de menos?

—La verdad es que mi madre preparaba muy buenos platos y siempre que voy le pido que cocine algo. Es una gran chef. Lo bueno es que aquí tenemos muy buenos cocineros que nos preparan gran comida.