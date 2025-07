Pogacar se viste de amarillo y Mas pierde casi tres minutos

El belga Remco Evenepoel confirmó su favoritismo en la quinta etapa del Tour de Francia, una crono de 33 kilómetros en la que impuso su condición de campeón del mundo y olímpico de la disciplina, por delante del esloveno Tadej Pogacar, que se enfundó el maillot amarillo de líder.

El ciclista del Soudal aventajó en 16 segundos al del UAE, ganador de la pasada edición, y en 1.21 al danés Jonas Vingegaard, que fue segundo en París, por lo que el belga se coloca segundo de la general. Pogacar la lidera en sustitución del neerlandés Mathieu van der Poel con una renta de 42 segundos sobre Evenepoel y 1.13 con Vingegaard.

Por su parte, Enric Mas aseguró que mantiene el objetivo con el que afrontó el Tour de Francia, acabar entre los diez mejores, pese a haberse dejado casi tres minutos en la primera contrarreloj, lo que le aleja al puesto 13 a 3.29 del líder, el esloveno Tadej Pogacar. «Lo he dado todo, tendré que analizar dónde lo he hecho algo peor», dijo el ciclista del Movistar, que reconoció que no pudo seguir el ritmo de los más fuertes en esta especialidad que no es la suya.

Mas sigue siendo el mejor español de la general tras la disputa de las cinco primeras etapas, aunque desciende siete puestos y ahora está a más de un minuto del décimo.