Marta Cardona: «Nunca pude imaginar llegar a este nivel con la edad que tengo»

Marta Cardona Alcántara (Llucmajor, 2005) se ha proclamado recientemente campeona del mundo y de Europa en la clase 470 mixto junto Jordi Xammar y es una de las grandes esperanzas de la vela española. Su punto mira está puesto en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Empezaron a navegar juntos a principio de año y enseguida se compenetraron muy bien para conseguir sus recientes éxitos. La mallorquina va camino de su primera cita olímpica y el catalán de su cuarta. El anterior ciclo lo intentó en 49er FX y ahora lo hace en esta nueva clase.

¿Cómo lleva estos últimos meses?

a verdad es que lo he llevado bastante bien, creo que estoy en un buen equipo. Me han ayudado todas a llevarlo muy bien y mi familia también me ha ayudado a tener las cosas claras y los pies en el suelo. Ha sido todo como muy normal. Me lo he tomado de la mejor manera posible y estoy contenta por eso.

¿Cómo fue el primer contacto con Jordi Xammar?

Para mí fue un algo muy inesperado. Después de lo de París que fue una experiencia muy dura para él, vino aquí, dejó a su hijo y a su mujer y vino solo. Estaba en un hotel en invierno solo decía ¿dónde me estoy metiendo con una niña de 19 años? Luego me comentó que no se había arrepentido de nada, que vio algo en mí. Le devolvió esas ganas de navegar y está muy contento. Para él fue bastante duro y yo no me lo esperaba. Al final es uno de tus referentes y no te esperas nunca que te llame para navegar. Creo que compaginamos muy bien tanto en los entrenamientos como en los campeonatos.

¿Qué ha sido lo más fácil y lo más difícil de trabajar juntos?

Para mí lo más fácil ha sido él tenía mucha experiencia y conocía muy bien el barco. Me ha podido enseñar muy bien a la perfección todos los gestos técnicos, como funciona el barco y eso ha acelerado mi proceso de aprendizaje. He tenido un buen profesor y lo he llevado tan bien. Nunca había tenido una adaptación tan rápido en una clase. Encima esta es más exigente, mixta. Lo más difícil ha sido el poder aguantar la intensidad de Jordi, que aún estoy acostumbrándome. Es un chico muy intenso y yo mucho más tranquila.

¿Cómo ha llevado el cambio de clase?

Al principio me parecía más fácil porque era muy parecido al 420. Pero incluso teniendo una buena base no fue suficiente para competir al nivel que estamos haciendo ahora con los mejores del mundo. Es difícil aguantar la intensidad. Me he adaptado mucho mejor a este barco. Navegar en el FX me ha abierto este camino y estoy muy agradecida también por todo lo que me ha dado.

Quedan 3 años para Los Ángeles 2028 ¿Cómo van a preparar esta campaña?

Como todo deportista tenemos los Juegos Olímpicos en el punto de mira. Es como una meta al final que me motiva a seguir. Pero vamos trabajando temporada a temporada. Nos centramos mucho en los Grand Slams (Trofeo Princesa Sofía, Hyeres…) y luego mundial y europeos. Ir fijando objetivos en estas regatas para poder ganar una medalla que al final es lo que queremos. Esta temporada hemos visto que si trabajamos bien podemos estar ahí arriba. Hemos sacado muchas conclusiones para seguir trabajando ya que es el inicio del ciclo olímpico y ahora las cosas se van a ir complicando más. A ver cómo se desarrolla la flota y seguir trabajando.

¿Cómo estás gestionando el sacarse una carrera con la campaña olímpica?

Por ahora lo estoy llevando bastante bien. Este año me he sacado todas las asignaturas y los próximos años seguiré con la carrera- Tendré que ir aflojando asignaturas, pero intentaré ir compaginando poco a poco las dos cosas. Estaré más al 100% en mi carrera deportiva, en la vela, pero los estudios siempre van a estar allí y voy a ir intentando sacar asignaturas poco a poco. Y luego, si en algún momento lo tengo que apartar para el año olímpico, lo haré, pero luego lo retomaré otra vez.

¿Cuál ha sido el mejor consejo que le han dado para llevar esto?

Lo llevo haciendo muchos años a menos nivel, pero básicamente mi familia, que siga siendo yo misma, que al final era siempre lo que he soñado y que ahora que tengo la oportunidad que la aproveche de verdad, que confíe en la gente que me apoya de verdad. Al final es un camino muy duro, pero bueno, las cosas muy claras, creo que es muy importante tener un objetivo y luchar cada día para ello.

¿Qué podemos esperar de ustedes en Los Ángeles?

Bueno, al final, conociendo a Jordi y conociéndome a mí, la verdad es que, sinceramente, si vamos a Los Ángeles, nos gustaría sacar una medalla y más si es de oro. Pero al final es lo que decimos siempre, es tener la semana buena, el viento... y es un deporte muy duro que puede pasar cualquier cosa. Pero siendo realistas trabajamos cada día para eso y es lo que queremos conseguir.

¿La Marta de Optimist o de 420 llegó en algún momento a imaginarse o verse el poder estar llegando a estos niveles?

La verdad es que nunca pude imaginar alcanzar este nivel con la edad que tengo. A lo mejor en un en un futuro sí, porque era mi sueño, pero no me esperaba para nada este ciclo olímpico. Como mucho, si todo iba muy bien, yo hacía campaña para Brisbane 2032 pero insisto en que era difícil imaginarlo. Al final es algo muy exigente, hay mucha gente que lo intenta conseguir y no lo puede hacer cualquiera. Estoy muy contenta también de toda la trayectoria que he hecho y siempre estaré agradecida por todo lo que he aprendido allí. La Marta de Optimist estaría muy orgullosa, la verdad es que no se lo imaginaría.

