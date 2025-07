Enric Mas salva una accidentada primera jornada de Tour

En una jornada de nervios, caídas y abanicos, el primer maillot amarillo de la 112 edición del Tour de Francia se posó en los hombros del belga Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) tras imponerse en una jornada inaugural caótica en la que algunos nombres ilustres, como Evenepoel, Almeida, Roglic y Carlos Rodríguez se dejaron en un corte 39 segundos. Philipsen (Mol, 27 años) aprovechó el gran trabajo de su equipo para evitar el desastre de los abanicos y, lanzado por Mathieu Van der Poel, todo un lujo, levantó los brazos celebrando su victoria en el Tour número 10, invirtiendo un tiempo de 3h.53.11 en los 184,9 que unieron la salida y la meta de Lille, a una media de 47,6 km/h.

El belga triunfó en el primer duelo entre los velocistas, superando al eritreo Biniam Gyrmay (Intermarché) y al noruego Søren Wærenskjold (Uno X). Dentro de este primer grupo, los grandes favoritos, el esloveno Tadej Pogacar y el danés Jonas Vingegaard, y los españoles Enric Mas e Iván García Cortina. Sin embargo, los abanicos provocados a 20 km de meta atraparon a varios nombres ilustres, que perdieron en meta 39 segundos, un destrozo inesperado en este estreno del Tour. Allí estaban, entre otros, Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Almeida, Carlos Rodríguez y Florian Lipowitz.

Enric Mas e Iván García Cortina compartieron la alegría por «un buen comienzo del Tour de Francia», ya que ambos corredores entraron en el primer grupo después de los abanicos que se produjeron a20 km de meta, logrando junto a los favoritos Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard endosar 39 segundos a rivales de la general como Evenepoel, Roglic y Carlos Rodríguez. «La verdad es que el equipo ha estado espectacular. En los momentos claves hemos estado atentos, así que estoy muy contento, y además hemos conseguido 39 segundos con algunos rivales. Sabíamos que este Tour iba a ser así, y así seguirá siendo en estos primeros días», dijo en la meta de Lille el ciclista balear.

Mas, quien admitió que iba justo de fuerzas, destacó la labor de gregario del asturiano Iván García Cortina. «No es que fuera muy cómodo, iba al límite, pero hemos salvado el día muy bien. El tiempo que han perdido Evenepoel o Roglic... en algunos tramos solo caben dos, hay carreteras estrechas y pueden pasar estas cosas, con cortes y caídas. Yo al final me he librado de una, pero la pude esquivar gracias a Iván (García Cortina)», explicó.

Este domingo se disputará la segunda etapa, entre Lauwin-Planque y Boulogne-sur-Mer, de 209,1 km. La subida a la Côte du Haut Pichot (1 kilómetro al 10%) será el aperitivo para unos últimos 10 kilómetros muy duros con los ascensos a las cotas de Saint-Etienne-au-Mont (900 metros al 11%) y Outreau (800 metros al 8,8%) que podrían romper la carrera antes de la llegada en subida en la localidad costera situada junto al Canal de La Mancha.