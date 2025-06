Un triplete para la historia

Alexander Volkanovski, Max Holloway y ahora, Charles Oliveira. Ilia Topuria lo volvió a hacer como llevaba prometiendo desde que se confirmó la pelea frente al brasileño: «voy a noquearlo en el primer asalto», y así fue. El hispano-georgiano tardó dos minutos y medio en mandar al suelo al brasileño para convertirse en campeón del peso ligero, tras una primera parte del combate en el que ambos intercambiaron golpes altos e incluso llegaron a irse al suelo ante el intento de sumisión de Oliveira.

El suelo parecía la única opción para el brasileño, que había conseguido hasta el momento 16 sumisiones en su carrera, todo un récord en la categoría y que no quería dejar pasar la oportunidad de intentarlo frente a Topuria, algo que supondría obtener el título en juego del peso ligero y además, romper el registro de invicto, pero no iba a ser el caso. No suele ser habitual ver una victoria de Ilia en la UFC por sumisión, tampoco le ha hecho falta, pero la técnica del hispano-georgiano en el suelo no tiene nada que envidiar a la del resto e incluso, es considerada de las mejores del mundo de las artes marciales mixtas, algo que acredita con su cinturón del BMF.

Con el título del peso ligero en sus brazos, se ha convertido en doble campeón, el primer español de la historia en conseguirlo y que se une al selecto club de otros luchadores que lo han conseguido como Conor McGregor, Jon Jones o Alex Pereira, entre otros.

Pero más allá del título que ha ganado, ha sido como lo ha hecho y los últimos tres combates que ha disputado. Con 14 victorias y 0 derrotas en su historial, le llegaba la oportunidad de optar al cinturón del peso pluma de la UFC. Alexander Volkanovski (en su momento campeón de la división y que vuelve a serlo después de vencer en la lucha por el título que dejaba vacante Topuria) iba a ser el rival que iba a tener delante Ilia.

La pelea iba a tener lugar el 17 de febrero de 2024 en California en el evento UFC 298 y en el segundo round de la pelea, el aspirante al título iba a enganchar una serie de golpes a la cabeza del australiano que iban a suponer el K.O. y la derrota del por aquel momento campeón de la división y daban paso a un nuevo rey del peso pluma.

No iba a ser hasta diez eventos después que no se iba a volver a ver a Ilia Topuria en un octógono. En el UFC 308 el rival para la primera defensa del título iba a ser Max Holloway. El estadounidense no había sido noqueado jamás en su carrera e Ilia Topuria prometió que iba a ser el primero en hacerlo, y como ha sido costumbre, cumplió con su palabra.

De las tres peleas, ha sido la que más tiempo ha durado hasta el momento, yéndose hasta el tercer round, con un mintuo y medio para irse al cuarto. Fue entonces, cuando quedaban algo más de un minuto y medio del tercer asalto, que Topuria consiguió conectar de nuevo, como hizo con Volkanovski, una serie de golpes para terminar con un golpe con la izquierda que mandó al suelo al americano y confirmó el título en su primera defensa.

Tras ello ‘el matador’ se puso un nuevo reto como fue el de subir de división. El objetivo era luchar contra el que era campeón en ese momento, Islam Makachev, pero este decidió también subir de división y dejar el título vacante como hizo Topuria con el peso pluma. Con ello, la decisión era clara y el rival era Charles Oliveira que iba a tener la oportunidad de volver a ser campeón de la división.

Ahora para Topuria queda defender el título del peso ligero y conocer el próximo rival. Ilia dijo que no le importaba pelear antes de que acabe el año, y uno de los rivales que ya se dejó ver en la velada de la UFC 327 fue Paddy Pimblet. Queda por saber si hay antes un rival de por medio, pero si hay algo confirmado y que Dana White, presidente de la UFC ha podido confirmar, es que la competición de las artes marciales mixtas llegará a España en 2026.