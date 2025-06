El Illes Balears-Arabay brilla en Andorra de la mano de José María García

José María García dio protagonismo al Illes Balears-Arabay en la primera edición de la exigente Andorra Morabanc Clàssica, haciéndose con el Premio de la Montaña tras protagonizar la escapada de la jornada camino del Coll de La Botella. Tras un primer ataque de Álvaro Sagrado en los primeros compases, el pelotón comenzaba agrupado el largo y exigente ascenso a Envalira. Con 103 kilómetros por disputar, cinco ciclistas -entre los que se encontraba el murciano José María García- lograban distanciarse del pelotón en las primeras rampas.

Así, tras varios contraataques, eran ocho los corredores que formaban la escapada de esta primera edición de la Andorra Morabanc Clàssica. Con una renta que nunca superó los tres minutos, un sobresaliente José María García era el más fuerte de los fugados y coronaba en primera posición el Port d´Envalira (HC). Con un pelotón que aceleraba el ritmo en las primeras rampas del Coll d´Ordino, la escapada de ocho comenzaba a desmembrarse. Con solo cinco ciclistas en cabeza, volvía a ser un combativo José María García el que coronaba en primera posición el segundo de los ascensos del día.

El ritmo en el pelotón seguía incrementándose de forma incesante y al paso por Andorra la Vella, los favoritos neutralizaban la fuga de José María García. Tras el exigente esfuerzo, el ciclista de Mula resistió con los mejores durante algunos kilómetros más y concluyó en meta como el mejor de los Illes Balears-Arabay en una cita en la que se impuso el danés Skjelmose, con Enric Mas tercero.

«El objetivo del equipo era estar en la fuga. Hemos estado varios días concentrados en altura y tanto Sagrado como yo hemos decidido buscar la fuga desde salida. Él lo ha probado primero y cuando le han neutralizado, he arrancado yo y se me han unido el resto de corredores de la escapada. En Envalira y Ordino me he encontrado bastante bien y me he podido llevar la montaña, que al final es un impulso de energía muy importante para mí y para el equipo. Ahora toca descansar y preparar desde ya los Campeonatos de España y las próximas citas», explicaba en la línea de meta José María García.