Estella Tonrath y Sergio de Celis, la doble cuota mallorquina en el Mundial de Singapur

La natación mallorquina contará con doble presencia en los Campeonatos del Mundo de Singapur (27 de julio a 3 de agosto), la gran cita de la temporada que ha tenido en las piscinas de Son Hugo y los recientes nacionales Open Trials su examen final. Una prueba que no ha superado el doble diploma olímpico en los Juegos de París, Hugo González de Oliveira, que no podrá defender el oro y la plata logrados en Doha 2024 en 200 y 100 espalda al no ser finalmente repescado para el equipo nacional.

Quien sí estará en el masculino será Sergio de Celis (CN Sabadell), que pese a no lograr marca en las pruebas individuales, sí ha sido convocado para los relevos, en los que se ha convertido en una pieza fundamental para la selección española, buscando sacarse la espina de los Juegos de París, sin descartar su concurso en alguna distancia individual en Singapur. Allí se estrenará en un Mundial de 50 metros la gran sensación de la natación balear y una de las grandes esperanzas de la natación española de cara al futuro y pensando en Los Ángeles 2028. Estella Tonrath (CN Palma), plusmarquista nacional de 200 espalda (2:08.03), se ha ganado a pulso el billete para Singapur 2025 y tendrá una gran oportunidad para pelear por una final y demostrar su potencial. Laura Cabanes, Emma Carrasco, Alba Vázquez, Carmen Weiler, Nil Cadevall, Arbidel González, Iván Martínez, Adrián Santos, María Daza, Jimena Ruiz, Nacho Campos, Luca Hoek, Miguel Pérez-Godoy y el repescado Carles Coll completan la lista facilitada por la RFEN, en la que la ausencia del mallorquín Hugo González de Oliveira es la gran noticia.