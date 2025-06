Marta Cardona: La campeona del mundo vuelve a casa

El aeropuerto de Son Sant Joan se quedó pequeño como escenario del recibimiento a la nueva campeona del mundo de vela. Marta Cardona, oro en el Mundial de 470 Mixto junto al catalán Jordi Xammar en la cita disputada en aguas de Gdynia (Polonia). Regatistas, amigos, compañeros y representantes del Club Nàutic de s'Arenal, con su presidente al frente, José Ramón Picó, aplaudieron a la deportista, que en cuestión de unas semanas ha logrado los títulos europeo y mundial.

Emocionada y feliz por la acogida de su resultado y el recibimiento, Marta Cardona agradeció a todos su presencia, abrazando a quienes le felicitaban por un Mundial que le hace entrar de lleno en la carrera por los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde el 470 Mixto español que forma con Xammar, bronce en Tokio 2021, parte como una de las grandes esperanzas en el inicio de esta singladura.

«Era el campeonato más importante del año, pero Jordi me recordaba cada mañana que teníamos que salir a disfrutar y creo que lo hemos hecho. Le he dicho que hacía muchos años que no sentía esta adrenalina, porque en el Europeo no fue lo mismo, fue otra película más calmada. Esto es lo que me gusta del deporte», aseguraba Marta al finalizar su participación en el Mundial de Gdynia, la gran cita de la temporada para la joven regatista del Náutico del Arenal, que suma su nombre al de otros grandes campeones formados en la entidad.

A sus 20 años, con un gran historial en las categorías de formación (420), Marta Cardona se ha adaptado de una manera magistral al 470, clase olímpica, dando la razón a Jordi Xammar, quien junto al director técnico de la RFEV, el también mallorquín Xisco Gil, apostaron fuerte por ella para completar este proyecto de cara a 2028.