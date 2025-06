Juan Antonio Rosselló: «Mi gran deseo era tener una directiva paritaria»

Juan Antonio Rosselló afronta su primer Gran Premi Manacor como máximo responsable del trote balear. Un acontecimiento que llega pocas semanas después del Gran Premi Nacional, que fue todo un éxito en todos los sentidos. Rosselló acelera en su hoja de ruta y lo hace con una directiva donde se refleja una paridad total, un hecho histórico en la institución que preside.

Su gran objetivo era disponer de una junta abierta, plural y paritaria y lo ha conseguido.

Pese a que estas elecciones todavía se llevaron a cabo con la normativa antigua, nos adelantamos a los acontecimientos y contemplamos la paridad y confeccioné una junta con cuatro mujeres y cuatro hombres.

Es un claro paso adelante para un deporte en el que los hombres han predominado durante muchos años.

Eso poco a poco se ha ido cambiando y equiparando. Uno de los clubes más importantes de aquí es el Club de Dames de Trot que es uno de los más activos con diferentes acciones e iniciativas. Era el momento de dar el paso. Ahora la junta la componen Antoni Janer como vicepresidente; Nicolau Julià es el tesorero; Jaime Fluxà que es vocal y conductor profesional; Paquita Oliver es también vocal, pertenece al Club de Dames; otra vocal es Magdalena Gelabert, presidenta del Club de Minitrot y se encarga del deporte base y Maria Francisca Sureda que es la presidenta del Club de Amateurs y secretaria de la junta directiva y Pilar Estelrich, que está como representante de los conductores y que viene de una familia de las más importantes del sector del trote como era Tomeu Estelrich. Todos componemos esta junta directiva.

Rosselló, en primer plano, junto a su directiva.

Una junta en la que todos los estamentos del trote están representados

Intento que todos los organismos que rodean el mundo del trote estén representados.

El hecho de contar con esta directiva hace que usted pueda delegar en una labor muy absorbente como es la de presidir la Federació.

Yo delego funciones porque confío en la gente que me acompaña en este proyecto. También en la Federació tenemos cinco empleados, está el director técnico, un gerente y tres administrativas y ya encontré una Federació muy bien rodada y estructurada.

El propio crecimiento del sector implica que la propia Federació también se ha visto en la obligación de dar ese paso adelante y adaptarse a la nueva realidad.

Se adecuaron tanto los temas contables como los asuntos relacionados con los franceses que es la principal fuente de ingresos de la que disponemos y gracias a esto se pueden hacer muchas otras cosas. Destinamos un poco más de cien mil euros a los hipódromos de Menorca y también de Eivissa, también 170.000 euros en primas a los criadores para potenciar la cría y lo que intentamos es buscar más ingresos para tratar de consolidar este sector, mejorar la cría y que esto siga adelante y convertirla en una industria importante en las Illes Balears.

La directiva de la Federació Balear de Trot, en una imagen captada en Manacor.

El tema de la financiación sigue pasando por la ley del juego. ¿Cuál es la situación?

Seguimos dando paso adelante, luchando para que no caiga en el olvido y se aprueba la ley del juego en las Illes Balears, que somos una de las pocas comunidades en las que no está aprobada y es un tema que reivindicamos cuando fuimos a visitar a la presidenta Marga Prohens, es un tema que está pendiente de hace mucho año y sería fundamental para la subsistencia del sector y no depender de nadie.

Respecto al Gran Premi de este fin de semana en Manacor. ¿Cómo se presenta después del gran espectáculo que se pudo vivir en Son Pardo con el Gran Premi Nacional?

Hay muchas carreras programadas tanto para el sábado como para el domingo y creo que ningún caballo que estuviera apuntado se ha quedado sin correr. Confiamos en que el hipódromo de Manacor se llene también como se llenó el de Palma.

El ambiente de Manacor, al igual que Palma será otra vez de cinco estrellas.

Eso es lo que queremos todos. En Palma se dio un espectáculo a todos los niveles y Manacor esperemos que ahora el ambiente se repita. Como digo es una Gran Diada espectacular y las carreras sabemos positivamente que atraen a más gente cada año.

¿Qué opinión tiene del hipódromo de Manacor?

El Llevant es la cuna del trote. Es una pena que no se pueda ampliar, lo que es la pista ha quedado un poco pequeña, pero también tiene su encanto ya que todo está mucho más cerca y el público está mucho más encima. El Llevant ha sido un referente de conductores y propietarios que se han hecho grandes en esa zona, generaciones de caballistas que han conseguid a su vez trasladar su pasión de abuelos a padres y de padres a hijos.