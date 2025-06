Pedro Bestard: «Al trote hay que valorarlo y defenderlo»

Pedro Bestard Martínez es el vicepresidente del Consell de Mallorca i conseller de Medi Ambient, Medi rural i Esports, áreas directamente ligadas al sector del trote que este sábado y domingo vive su gran fin de semana con la disputa del Gran Premi Manacor de Trot, la gran revancha del Gran Premi Nacional.

¿Cómo se presenta esta edición del Gran Premi Manacor después del éxito vivido en Son Pardo?

Siempre es una carrera muy abierta por los condicionantes de emoción y calidad de todos los participantes, tanto caballos como conductores. Todos están en un rango donde es difícil dar como claro favorito a uno o descartar otro. Todos los conductores tienen un nivel muy alto y lo bueno que tiene esta prueba es que es la capacidad de sorpresa que se puede dar.

¿Cómo valora el nivel de conductores y de cría con los que cuenta hoy día el trote balear?

Es excelente. Este año la medalla de distinción y gratitud ha recaído también en Toni Frontera. Nunca en la vida el Consell de Mallorca había otorgado su máxima distinción a un conductor de trote. Toni Frontera ha ganado 7 veces el Gran Premi, está en ascenso y lo más importante, tenemos una cantera impresionante. Este año en la Gala de l’Esport del Consell se reconoció también a dos conductores de trote intantil. El trote está en auge y el Gran Premi Nacional y el Gran Premi Manacor son dos grandes ejemplos de ello.

¿Percibe que la afición está disfrutando con pasión de este deporte?

Yo lo veo así. Tenemos una plantilla de profesionales y unos criadores que llevan a cabo un gran trabajo. Nosotros tenemos que seguir en la línea de ayudar, de colaborar y de tener el hipódromo en condiciones. Tenemos un nivel que ya les gustaría a los franceses tener.

Se cumplirá el ecuador de la legislatura. ¿Qué balance hace de la gestión llevada a cabo por su departamento en relación al deporte del trote?

No hay ningún fin de semana sin carreras, hemos aumentado el número de pruebas entre Manacor y Palma y subido un 18% el presupuesto del Institut Hípic. Nuestra apuesta es firme en favor del sector del trote, es el mundo rural y lo defendemos con toda nuestra fuerza. Hay muchos caballos en la Isla y es una afición y un sector que hay que cuidar, valorar y defenderlo.

¿Qué actuaciones más van a llevar a cabo desde el departamento que usted preside?

Vamos a llevar a cabo obras de reforma en los dos hipódromos, tanto en Manacor como en Palma. En Son Pardo a partir del año que viene se llevarán a cabo mejoras importantes porque hay que acometer ya una mejora y tener unas instalaciones en las mejores condiciones posibles. Los hipódromos se están convirtiendo en centros de actividad constante y es necesario implantar mejoras. Hay que tomar esa inercia de un interés por el trote creciente para no detenernos. Hay que defender las tradiciones y ayudar. El propietario de un caballo por mucho que gane en la pista, al final siempre pierde porque invierte y hay que darles facilidades y poder ayudarles para que continúen con su pasión.

Usted siempre ha sido una persona muy cercana a la gente. ¿Qué inquietud le traslada la gente relacionada con el sector del trote?

Veo a la gente contenta. Hasta ahora no se les escuchaba, pero ahora sus inquietudes son escuchadas y las actuaciones y soluciones intentamos que sean rápidas. Queremos la pista bien y está perfecta, que si hay algo estropeado, automáticamente se arreglen. Los caballistas no nos piden grandes cosas, piden que lo habitual, lo que se precisa para el buen funcionamiento de su trabajo esté en condiciones. Gaspar Oliver está muy encima de todo y sabe que hay que actuar con rapidez en cuestiones que así lo requiere. Tanto él como yo creo que formamos un buen equipo y estamos en la calle y con la gente. En Palma vuelve a haber un servicio de restauración para poder disfrutar más de las jornadas en Son Pardo y en Manacor está en marcha la contratación del bar nuevo para poder disfrutar de él. Las zonas verdes están también impecables.

¿Es su deseo también que se pueda disfrutar de las carreras en familia?

Esto es muy importante. Hemos sacado juegos infantiles aquí en Palma que permanecían escondidos para que puedan utilizarlo los niños y si no hay novedad en el Gran Premi de Manacor habrá gente de deportes del Consell con juegos infantiles para completar más la experiencia de la jornada. Las diadas queremos que sean muy familiares.

¿Qué significa para Mallorca la industria del sector del trote?

Este año se ha visto más este aspecto y muchos lo han notado. 2024 fue un mal año de cosecha y se tuvo que importar mucho de fuera y se vio lo importante que es Mallorca en este sentido y el potencial que tiene la producción agrícola relacionada con el sector del trote. Cuando llega un mal año hay que comprar fuera y como digo el mundo rural está todo unido y si una cosa funciona la otra también. Si funciona el sector agrario eso beneficia también al sector del trote como es lógico, hay mucho grano, mucha paja y creo que irá bien. Si no hubiese caballos se resentiría mucho el mundo agrario. Aquí no tenemos cuatro caballos, hay miles. Hemos conseguido prácticamente que no quede ningún caballo sin correr y eso genera más afición.

¿Cuál es su mensaje hacia la afición?

Que vengan todos a Manacor a disfrutar de un gran día, a las 7 de la tarde se celebrará el Gran Premi donde participarán los mejores 10 caballos y será un día de fiesta. Son carreras limpias, el trote es muy noble porque cada uno va a lo suyo, así que invito a todos que vengan disfrutar de dos días magníficos.