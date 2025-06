El Pula Golf Resort vuelve a llenarse de estrellas

El 'Battle of Stars' se ha disputado durante la jornada de hoy en el Pula Golf Resort de Son Servera con un objetivo claro: dar visibilidad y recaudar fondos para asociaciones que luchan contra una enfermedad como es la Esclerosis Lateral Múltiple. Un evento que ha contado con diversas personalidades del deporte mallorquín, nacional e internacional. Entre ellas, Rafa Nadal que disfruta de su primer año alejado de las pistas de tenis y Mateu Alemany, vigente campeón del torneo.

Alemany explicaba que «a todo el mundo le gusta ganar, especialmente no quieren que gane el del año anterior y han hecho para que no gane, Rafa por ejemplo juega mejor que yo y va a ser complicado. Más allá de eso, de disfrutar y ver a gente querida, el objetivo es recaudar fondos por un lado y por otro lado poner el altavoz a ambas causas».

También ha querido referirse al Real Mallorca y a la temporada que ha hecho el club bermellón en el que ha luchado por Europa hasta la penúltima jornada. «Está claro de que a pesar de que en las últimas jornadas nos quedamos con ese mal sabor de boca, hay que ser objetivos, ha sido una gran temporada ya que el Mallorca, por el hecho de quedarse en primera, ya es un éxito y además has tenido la oportunidad de luchar por Europa, pues se convierte en una gran año para ellos».

Un Mateu Alemany que ahora mismo no está ligado con ningún club, aunque afirmaba que su cabeza está pensando en «fútbol y siempre fútbol, algo saldrá pronto. Los despachos han sido mi vida y cuando tienes el periodo como el mío de estar entre varios clubes o no trabajas aprovechas para otras cosas, pero lo que me gusta es el día a día y los problemas».

Por su parte Abdón Prats, jugador del Real Mallorca, explicaba que «aspiraría al torneo, pero no tengo la formación para poder ganarlo. Si que es verdad que me ilusiona el poder estar aquí y con ganas de disfrutar del evento». «La verdad es que se ha formado una gran familia y para mi es un honor estar aquí con ellos y con tanta presencia mallorquina», afirmaba el delantero bermellón.

Aseguraba Abdón que «el final de temporada ha sido duro pero no hay que dejar de pensar que hemos hecho un gran año, tenemos que estar satisfechos por ello y con ilusión de lo que viene para la próxima campaña». En cuanto a su continuidad en el Real Mallorca asegura que le continuaremos viendo con la camiseta del conjunto bermellón. «Al final renové en octubre para tres años más, pese a que haya sido un año difícil, quiero estar aquí muchos años y poder retirarme aquí».

Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafa Nadal, decía sobre el torneo que «mis sensaciones antes de un torneo siempre son malas, se como juego y no lo hago demasiado bien así que no hay muy buenas expectativas».

En cuanto a Alcaraz y su segundo Roland Garros conseguido el domingo, explicaba que «le veo como todo el mundo, es un jugador excepcional, tiene todas las condiciones del mundo, rápido, le pega muy fuerte en todos los golpes, ha mejorado el saque en los últimos años y le veo como un gran jugador y tiene una ventaja hoy en día, no tiene al mejor Federer o al mejor Djokovic, tiene un rival muy bueno como Sinner pero los demás son bastante asequibles». Y es que asegura que «puede incluso superar a Rafa en números, al final esto es un tema que es imposible adivinar pero las condiciones para hacerlo las tiene».

También se ha referido al Mallorca Championships que se disputará a finales del mes de junio en Calvià, explicaba que «la sensación es muy buena para este año, tenemos muy buenos jugadores para preparar Wimbledon y que pueda venir Jaume Munar es una gran ilusión y alegría para nosotros».

Unos participantes que han hablado del Mundial de Clubes, que dará comienzo este domingo 15 de junio. Un torneo totalmente renovado que después de disputarse únicamente entre los campeones continentales, a partir de este año contará con la presencia de 32 equipos diferentes, con una fase grupos y eliminatorias. Explicaban algunos que «habrá que ver como funciona que puede ser interesante», mientras que otros dudaban de este formato y que «supone una carga más para los jugadores con un calendario tan extenso y que ha ido creciendo durante las últimas temporadas».