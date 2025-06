Jordi Cáceres: «No esperaba ganar el europeo»

Jordi Cáceres (Palma, 2004) acaba de proclamarse campeón de Europa de natación artística en la modalidad de Solo Libre en el evento celebrado en Madeira, Portugal. Un triunfo que llega después de mucho trabajo y esfuerzo, empezando en Mallorca y poco a poco ir escalando, pasando por el Centre de Tecnificació de les Illes Balears y finalmente recalando en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, lugar en el que se concentra la selección española de natación artística. Apenas 24 horas después de hacer historia, Jordi Cáceres atiende a Ultima Hora con la emoción todavía a flor de piel.

- Oro en el Europeo, imagino que en una nube estos días.

La verdad que era un objetivo que tenía pero no me lo esperaba, trabajé y visualicé mucho, estoy con los pies en la tierra eso sí, pero muy contento de lo que he conseguido en este campeonato europeo.

- ¿En qué momento se da cuenta de que es oro?

Pues definitivamente en la competición había otros rivales que partían como favoritos como Italia e Inglaterra, yo lo hice lo mejor que pude, lo di todo y justo cuando acabé la rutina y mi entrenador y yo muy contentos la verdad. El no partir como favoritos, que fallasen ellos dos y yo hacer mi turno perfecto hizo que fuese posible ser el mejor de Europa. El no estar preparado para eso ha sido increíble y no nos lo creemos todavía.

- Una victoria que llega en pleno ciclo olímpico, ¿cómo está siendo la preparación?

Este año, después de las Olimpiadas de 2024 en París y con la llegada de la nueva seleccionadora, el dúo mixto puede entrenar con el equipo de sincronizada. Esa modalidad todavía no es olímpica pero seguimos luchando para que lo sea, ya que si que podemos entrenar y competir dentro del equipo pero no en la máxima competición como es una olimpiada.

- ¿Con esta victoria se asegura posición en otras competiciones como por ejemplo en el Mundial?

Para el mundial de este año sí que sabemos que estamos clasificados, será este mes de julio en Singapur y lo haré en la modalidad de solo libre. Es una noticia que me dieron hace poco, estoy muy contento, es un orgullo poder competir allí y un sueño hecho realidad. Después de ello y sea lo que sea que pase en ese torneo toca volver con las pilas bien cargadas y seguir yendo a por otros retos que hay por delante.

- ¿Cómo ha sido el trabajo que ha realizado para llegar hasta aquí? ¿Cuántos días entrena a la semana?

Cualquiera que conozca la natación sincronizada o el mundo de la natación sabe del sacrificio que hay que hacer y hacemos en este tipo de competiciones. En nuestro caso entrenamos seis días a la semana, de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 15:00 de la tarde y solo paramos a mitad para merendar y nos volvemos a tirar al agua. Son muchas horas de entrenamiento, de mucho esfuerzo y especialmente en las que no debemos bajar la guardia ya que después pueden surgir recompensas como esta.

-¿Cuál ha sido el camino que ha seguido para llegar hasta donde está hoy?

Bueno yo soy de Mallorca, empecé en el club mediterránea en la pandemia, en un año complicado, fui escalando hasta llegar al Centro de Tecnificación de Baleares. Allí hice muchas pruebas de acceso para poder entrar en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat que es para la Selección Española de Natación Sincronizada y tras muchos intentos lo conseguí después de tres años y ahora estoy viviendo en Barcelona y entrenando allí y muy contento del camino que estoy haciendo y contando con el apoyo de amigos y familia.

- Imagino también que mucha emoción cuando consigue ese oro de acordarte de su familia, ¿verdad?

La verdad que este éxito ha sido mío pero me he sentido muy arropado por mis padres, familia y amigos, por mucha gente que me ha visto empezar en esto y que se lo esperaban, ya que ellos han creído más en mí que yo mismo. He recibido muchos mensajes y llamadas, muy agradecido y muy contento de ser campeón de Europa, que no siempre se puede decir.