Bernat Xamena alcanza el reto

3.800 metros a nado, 180 kilómetros en bici y una maratón (42 kilómetros y 195 metros) es un reto al alcance de pocos. Cubrir estas distancias en cuatro días consecutivos es cosa de elegidos y de personas que tienen un reto. Este es el caso del atleta y músico Bernat Xamena, que ha realizado un triatlón Ironman en cada una de las islas para dar visibilidad a los enfermos de ELA y Alzheimer. La aventura comenzó el jueves en Formentera, continuó en Eivissa el viernes, el sábado Menorca acogió las pruebas y tras llegar en barco el sábado por la noche al Port d’Alcúdia, el domingo a las 6 de la mañana se lanzaba al agua, hora y media después cogía la bicicleta para realizar el recorrido por diversos municipios de la Isla hasta legar a Porreres, donde nació en 1976.

Tras unos minutos de descanso, se calzaba las zapatillas de atletismo para comenzar la última maratón. A las 19:11 días cruzaba la meta instalada junto a la Oficina de Turisme del Ajuntament de Palma en el Parc de la Mar. Allí le esperaban la presidenta del Govern, Marga Prohens; el presidente del Consell, Llorenç Galmés; el teniente de Alcalde del Ajuntament de Palma, Javier Bonet; el director general d’Esports del Govern balear, Joan Antoni Ramonell, y el director general de Deportes del Ajuntament de Palma, David Salom. No faltaron tampoco familiares y amigos del deportista, así como la presidenta de la Asociación ELA Balears, Cati Rigo y el vocal Pep Martorell, afectado de ELA.

«Estoy muy contento y satisfecho de cómo ha ido todo. Ha habido algún momento complicado sobre todo porque al tener que irme cada día de una isla a otra no he descansado todo lo que me hubiera gustado y la verdad es que he dormido poco. Además, han sido unos días de mucho calor, pero muy contento de haber completado este reto, que no era deportivo, sino para dar visibilidad a los afectados por estas dos enfermedades tan crueles».

Tanto Marga Prohens como Cati Rigo expresaron su asombro por el esfuerzo realizado por Xamena. «Se ha superado a sí mismo y ha sido el portador de la bandera de la solidaridad», comentó Prohens, mientras Rigo destacó «lo importante es que se realicen este tipo de actos no sólo en Mallorca, sino también en las demás islas».