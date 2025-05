Caos en el Campeonato balear de Gimnasia al cancelarse dos vuelos a Palma: «Se lavaron las manos, es muy injusto para las niñas»

El mundo de la gimnasia rítmica ibicenca está que trina y no es para menos. La cancelación de dos vuelos de Iberia en la tarde-noche del viernes les impidió desplazarse a Palma para disputar el Campeonato de Baleares. Alrededor de 40 jóvenes deportistas y varios adultos acompañantes del Puig d'en Valls, el club de Ibiza que más representantes tenía, se quedaron en tierra. Como solución, entre comillas, se les dio la opción de actuar en el pabellón de sa Blanca Dona en la mañana de este sábado, emitiéndolo vía Zoom para que los jueces puntuaran desde tierras mallorquinas. Sin embargo, las grandes limitaciones que esto presenta les impide alcanzar puntuaciones justas.

Patricia Clapés, que actúa como portavoz del citado club, mostró su indignación por lo sucedido en el aeropuerto de Ibiza este viernes: «Un grupo iba a viajar en el vuelo de las 19.40 y otro, en el de las 20.45. El primero en el monitor decían que estaba retrasado hasta las 21.00. Al final, cancelaron los dos a última hora y lo único que nos ofrecían era un avión al día siguiente a las 18.00 horas, pero eso nos impedía competir».

Clapés tachó de «injusta» la situación: «Ayer estaban todas llorando. No puedes cancelar dos vuelos completos y no plantear soluciones. Se lavaron las manos. ¿Iberia sólo tiene un avión? ¿No podían traer otro? Nosotros entendemos todo, pero no entendemos que no nos den una solución como para poner un vuelo a las 6 de la mañana».

El dolor era grande porque «se han estado preparando todo el año y han hecho un gran esfuerzo como para no poder participar en el campeonato como procede». Y es que se han tenido que conformar con ser vistas a través de una llamada de vídeo con teléfonos móviles. «No es igual. No se pueden percibir los detalles. Estamos aquí grabando con los móviles, pero no tenemos equipos audiovisuales en condiciones como los que se usan en los campeonatos. Los de España se retransmiten con cámaras profesionales. Es muy injusto para las niñas, que han estado todo el año entrenándose en un deporte que además es sacrificado. Puede ser que hubieras viajado y no hubieras hecho nada, pero esta manera desde luego no es justa».

Es más, incluso se dio el caso de que alguna gimnasta viajó antes y sí estaba en Palma. Sin embargo, sus compañeras de conjuntos se quedaron en tierra, por lo que no pudieron participar ni en vivo ni por vídeo.