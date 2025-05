Rafa Toymil defenderá a España en el Europeo de Kendo 2025

Mallorca tendrá un representante de excepción en el Campeonato Europeo de Kendo 2025 que se celebra el 30 de mayo y 1 de junio. Rafa Toymil, primer clasificado en la Liga Nacional, competirá, en Leiden, Países Bajos, como parte de la Selección Junior de España. Con apenas 16 años, el joven deportista mallorquín debutará en la escena internacional con la determinación que lo ha llevado a la élite del kendo nacional.

«Es un honor representar a España. Me he preparado para este momento y daré lo mejor en cada combate», asegura Toymil, quien desde su debut en el año 2017 suma más de 30 títulos a su palmarés, entre los que destacan los de Campeón de España 2022, ganador del Mallorca Open 2023 y 2024, o la reciente obtención del cinturón negro 1º Dan en 2024. Su fisioterapeuta, Miguel A. M. Vicens, destaca su preparación física y mental para el torneo: «Rafa ha entrenado de manera rigurosa y está listo para enfrentarse a los mejores de Europa». Toymil no solo se ha ganado el respeto en el tatami, sino también fuera de él. Bajo el lema Guerrero ha impulsado una campaña nacional contra el bullying utilizando la música como herramienta de concienciación.

Su canción Guerrero, disponible en plataformas como Spotify y Amazon Music, se ha convertido en un símbolo de resistencia para quienes sufren acoso escolar. «Debemos unirnos para proteger a los más vulnerables. El acoso es un problema que requiere una respuesta social y es nuestro deber proporcionar apoyo y prevención» enfatiza Toymil, quien ha trabajado junto a los ayuntamientos de Mallorca en iniciativas de sensibilización.

El crecimiento de Toymil ha sido posible gracias al apoyo del Institut Municipal de Esports (IME) de Palma y la Federación Balear de Judo y EEAA, quienes han apostado por su desarrollo deportivo. Mallorca tiene en Rafa Toymil a un representante excepcional, tanto en el deporte como en la defensa de valores fundamentales. Su participación en el Europeo de Kendo es un paso más en su camino de esfuerzo y superación. Lo tiene todo para triunfar.