En la cuna del muay thai

Armando Ciocanaru se despierta cada día a las 6.30 horas y sale a correr, junto con otros peleadores de muay thai, entre seis y diez kilómetros por la paradisíaca isla tailandesa de Phuket. Hace dos entrenamientos al día de dos horas cada uno desde el pasado enero. «En Tailandia es deporte nacional, lo viven desde pequeños: lo practican, apuestan, lo ven en la tele... es parte de su cultura y se respira respeto en los gimnasios y en las peleas. En Europa se percibe más como un deporte violento», cuenta.

El mallorquín está cumpliendo su sueño de dedicarse al muay thai en Tailandia. «Es complicado vivir de este deporte. Mi sueldo depende de las peleas y en las veladas locales no se gana mucho, pero al menos me da para alimentarme. Aún así mis padres me ayudan».

«Soy feliz aquí, pero siempre tengo a mis padres y amigos en mente. Los echo mucho de menos, pero estoy viviendo mi sueño... y todo lo bueno tiene un precio», añade. El joven empezó a practicar taekwondo de niño con Jose Balboa hasta que decidió probar el muay thai con Carlos de la Loma en 2023.

«La decisión de ir a vivir a Tailandia surgió a raíz de una conversación con mi entrenador, que siempre vio un gran potencial en mí. Él había competido aquí y todavía mantenía buenos contactos. Les habló un poco de mí y conseguimos que me dieran una oportunidad», recuerda.

Armando explica que ha sido difícil establecerse allí. «Los gimnasios de aquí son muy selectivos con los luchadores que aceptan como esponsorizados, porque el nivel ha subido mucho y hay mucha competencia. Los dos primeros meses tuve que ganármelo: demostrar quién soy, cómo peleo y qué puedo aportar».

El peleador consiguió que le esponsorizara el gimnasio Eagle de Phuket con alojamiento y entrenamientos. «Para mí fue un sueño cumplido», dice Armando, que lleva seis victorias como profesional, cinco de ellas por KO, y una derrota.