Xammar y Cardona, rumbo al Mundial de 470: «Podemos optar a todo»

El Europeo de 470 ha servido para ratificar las opciones olímpicas de la nueva pareja española de la clase 470 de vela, en la que el catalán Jordi Xammar ha apostado fuerte por la joven regatista mallorquina Marta Cardona (CN Arenal). Los campeones continentales son optimistas en vistas a reeditar el éxito en el Mundial de Polonia (Gdynia) , que se disputará del 9 al 14 de junio, dejando que tienen «nivel para optar a todo».

Xammar y Cardona forman tándem desde hace mes y medio, poco antes del Trofeo SAR Princesa Sofía, toda vez que Nora Brugman decidió despedirse de la vela olímpica para afrontar una nueva etapa en su vida después de quedar cuartos en los Juegos de París. Tras navegar juntos desde principios de abril, Xammar y Cardona reinaron en el Europeo de 470 de Split (Croacia) en el primer campeonato del nuevo ciclo que desembocará en Los Ángeles 2028, un título que el catalán ya consiguió el pasado año con Brugman.

«La realidad es que tenemos el nivel para optar a todo. Hay ciertas grietas que nos falta consolidar porque llevamos navegando solo 40 días, pero nos centraremos en sacar nuestro máximo potencial y navegar lo mejor que sabemos», subrayó el regatista de Barcelona, de 31 años, en una rueda de prensa telemática organizada por la Real Federación Española de Vela (RFEV).

Según Xammar, haber ganado el oro en el Europeo sería suficiente para hacer «una grandísima temporada» en el primer año del nuevo ciclo olímpico, pero consideró que pueden aspirar a más: «No tenemos presión. Es nuestro primer Mundial. si navegamos con nuestro mejor nivel, podemos volver con el campeonato. Si no, seguiremos con nuestro trabajo».

Marta Cardona, que recientemente cumplió 20 años, remarcó que su primera medalla en el 470 «aumenta sus ganas de seguir navegando» y le «motiva más» para mejorar su nivel con Xammar, de quien valoró que sea «un persona muy ambiciosa y perfeccionista». «Me motiva mucho y siempre tiene ganas de ganar. Me he ha aportado mucha seguridad. Él tiene una gran experiencia y yo, ganas de aprender. Me he encontrado un ambiente de mucha confianza», valoró la regatista del Náutico de s'Arenal, campeona del mundo y de Europa de 420 con María Perelló en 2021.

El director de Preparación Olímpica de la RFEV, el también mallorquín Xisco Gil, destacó el talento y el nivel que tiene Cardona a pesar de su juventud, pero admitió que le ha sorprendido su adaptación.

«No tenía ninguna duda de que iba a responder bien. ¿Que iba a ser tan rápido? No. Pero no me sorprende, porque la calidad está. Lo más importante es que hay mucha posibilidad de mejora», juzgó Gil en la rueda de prensa.