El mexicano Del Toro, nuevo líder del Giro de Italia

El mexicano Isaac del Toro (UAE) se convirtió este domingo en el nuevo líder del Giro de Italia, en el poseedor de la mítica 'Maglia Rosa', tras una exhibición por el clásico 'sterrato' en la que peleó hasta el último momento por una victoria de etapa que le arrebató el belga Wout van Aert (Team Visma) en los últimos metros.

Solo le faltó eso a Del Toro, alzar los brazos en Siena tras 181 kilómetros de descomunal esfuerzo por la tierra blanca italiana que le permitió arrebatar el primer puesto de la general a Diego Ulissi (Astana), el primer italiano que se vistió de rosa en 4 años y que lució la 'maglia' en su Toscana natal. Le duró poco al italiano la alegría porque Del Toro puso patas arriba el Giro tras una etapa caótica que brindó el primer líder mexicano de la historia de esta competición. Fue al suelo el esloveno Primoz Roglic (RedBull-Bora) en mitad del 'sterrato'. Nada grave. Pero cuando consiguió reponerse volvió a sufrir un contratiempo que le impidió pelear. Sufrió un pinchazo a falta de poco menos de 50 kilómetros para el final.

Los 181 kilómetros entre Gubbio y Siena depararon un inicio tranquilo del pelotón, que, como en la jornada anterior, permitió las fugas iniciales. No fueron tan continuadas ni alocadas, sino mucho más certeras, más sólidas. El australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), los belgas Quinten Hermans (Alpecin), Milan Fretin (Cofidis) y Dries De Bondt (Dcathlon), el neerlandés Taco Van der Hoorn (Intermarché) y el estadounidense Luke Lamperti formaron el primer grupo de escapados con hasta 2 minutos de margen respecto al pelotón, en el que aguardaron los favoritos. Fue este grupo el primero en coronar el Mercatale, puerto de tercera categoría.

No pudieron aguantar el ritmo y les dieron caza. Fueron sustituidos por un gran Egan Bernal (INEOS), su compatriota y compañero colombiano Brandon Rivera, Van Aert y Del Toro, corredores que pronto dejaron ver que, tras la caída y pinchazo de Roglic, no iban a dejar escapar la victoria. Bernal, de nuevo entre los primeros, de vuelta con los grandes nombres, exhibió potencial tirando del grupo de escapados en varios momentos, aunque no pudo resistir la fuga final de Del Toro.

Se vio fuerte el mexicano y tiró a falta de 20 kilómetros. Solo Van Aert quiso darle batalla en los momentos decisivos y juntos llegaron a las calles adoquinadas y empinadas de Siena, donde libraron una batalla tremenda. Pareció por un momento que Del Toro se quedaba con la victoria, pero empezó a sentir el peso en sus piernas. Van Aert, más ligero, consiguió superar al del UAE para cerrar su crono primero, tras 4 horas y 18 minutos.

Del Toro, pese a todo, terminó feliz. Es nuevo 'Maglia Rosa' del Giro. El primer mexicano en lograrlo. Y en una etapa de gran trascendencia, con aroma a clásica por el 'sterrato'. Lidera el UAE la general, pues el español Juan Ayuso, ganador también de una etapa en este Giro, recortó segundos muy valiosos a Roglic y se colocó segundo en la general, a un minuto y 13 segundos.

Roglic, a 2 minutos y 25 segundos, necesita reaccionar para comenzar el recorte de tiempo a los UAE, con Del Toro como gran protagonista al ser el nuevo 'Maglia Rosa'. Este lunes, etapa de descanso. El martes, contrarreloj entre Lucca y Pisa.