Esperança Cladera: «Esta plata es lo mejor que me ha pasado en mi vida»

Esperança Cladera (Muro, 2002) escribió este domingo una página imborrable en el atletismo mallorquín con la medalla de plata conquistada en el 4x100 conseguido en el Mundial de Guangzhou junto a sus compañeras Jaël Bestué, Paula Sevilla y Maribel Pérez. La atleta mallorquina inauguraba de esta forma su palmarés internacional absoluto. Esperança se acostaba a las 3 de la mañana, pero la adrenalina le impidió conciliar el sueño. Antes de llegar a Mallorca el miércoles, tenía que coger un vuelo de Guangzhou a Beijing y otro hasta Madrid. «Aprovecharé los vuelos para dormir», comentaba al principio de la conversación.

-¿Ha sido una plata que sabe a oro?

-Sin duda. Estos días he tenido la mejor experiencia de mi vida deportiva a todos los niveles, de amistad, competición, refrendados por un gran resultado. En febrero me proclamé campeona de España de 200 metros en pista cubierta, pero esto es otro nivel, no tiene nada que ver. Es lo mejor que me ha pasado en mi vida.

-¿Se lo esperaba?

-Lo cierto es que no. Veníamos sin ninguna expectativa y así es como creo que salen las cosas y cuando confías en el trabajo de las compañeras. El sábado, en la prueba de semifinales conseguimos batir el récord de España y para nosotros eso ya fue increíble. Una de las claves es lo bien que nos llevamos entre nosotras, son como mi familia y paso con ellas más tiempo que con mis seres queridos.

-Ha sido su primer Mundial…

-Sí, increíble. He disfrutado mucho, ha sido increíble, pero aún me queda mucho por aprender y espero que sea el principios de muchas competiciones importantes en mi vida.

-En el anterior récord de España no participó.

-No, estaba otra compañera, Sonia (Molina). En este deporte hay muchos picos altos y bajos y ella llegó un poco justa a la concentración, pero es una gran atleta y compañera y seguro que volverá.

-Los 100 metros no es su disciplina. ¿Ha sido duro adaptarse?

-A lo largo del año hacemos muchos training camps para practicar esta prueba de relevos. Como no somos las más rápidas nos enfocamos mucho en sacar en las postas esas décimas que pueden resultar vitales para la carrera. Y lo cierto es que en semifinales nos salió muy bien, mejor que en la final. El atletismo es jun deporte más individual, pero los velocistas sobre todo tenemos la oportunidad de competir en las pruebas de relevos y yo disfruto mucho con mis compañeras.

Técnicamente, ¿cómo se ha decidido el lugar de los relevos?

-La primera y tercera corredoras lo hacen en curva y ahí, al ser de 200 metros, estamos más habituadas Paula (Sevilla) y yo y la segunda y cuarta corren la contra recta y la recta final,en este caso Jaël (Bestué) y Maribel (Pérez), que está en una forma increíble.

-¿Su próximo gran objetivo es el Mundial de Japón?

-Bueno, es en septiembre, y antes tengo otros retos. Hay varios meetings y en julio se celebra en Madrid el Campeonato de Europa por equipos y espero que contemos con un gran apoyo por parte del público.

-España logró también el oro en la prueba de 4x400 y lo vio y vivió desde la pista.

-Tenemos un video de nuestra reacción que está colgado ya por todas las redes y creo que las imágenes hablan por íi solas. Sabíamos que eran capaces de hacer algo bestial y así lo hicieron. Son unas mujeronas todas y se merecen todo lo bonito que les pueda pasar. Nosotras a lágrima tendida tanto por nuestra plata como por vivir su oro con ellas.

-¿Sigue trabajando con la psicóloga María Martín?

-Sí, es una parte muy importante del éxito. Se lo comentaba estos días a una compañera. «Según estás de arriba, estás de las piernas».

-¿De quién se ha acordado tras la medalla?

-Hay muchísima gente detrás de esto. Mi entrenador, el principal responsable de que todo salga bien el Día D a la Hora H; mi familia y mi novio, que son mi hogar, el lugar seguro donde vuelvo siempre pase lo que pase y las personas a las que más quiero en este mundo- Mis amigos, mi grupo de entreno y todo el personal implicado tanto a nivel de sponsors con la agencia Moragues, la empresa Essencies, el Ajuntament de Muro, mi fisio Andreu, mi psicóloga Maria, mi nutricionista Roberto… es brutal el equipazo que hay detrás. Y sobre todo a las chicas del relevo, por compartir esto juntas y por ser como mis hermanas en algo tan especial y bonito. Y ya a mí misma, por todo lo vivido, por lo que queda y porque nos lo merecemos.