40 años de una imagen impactante: la del grave accidente de Jaume Salvà en La Vuelta

Es una de las imágenes en la historia del ciclismo español. Y puede que de todo el deporte. Por fortuna, todo acabó bien, pero durante unos minutos, la vida de un mallorquín corrió serio peligro. Fue un 27 de abril de 1985, durante la cuarta etapa de la Vuelta a España, que unía Santiago de Compostela y Lugo. No la pudo acabar Jaume Salvà (Llucmajor, 1962), víctima de un espectacular accidente, cuando durante el recorrido, un perro -pastor alemán- saltó desde un balcón a la carretera en pleno descenso hacia A Coruña, tirando a una decena de corredores.

Salvà sufrió un duro impacto, fue el más castigado por el incidente. «Jaime estaba boca abajo, con un fuerte traumatismo y con la cara destrozada, sobre un charco de sangre. Entonces un compañero, con buena intención, le dio la vuelta. Era lo peor que pudo hacer. Cuando llegamos el doctor Grande y yo nos lo encontramos morado, en apnea. Entonces cogí un tubo de Guedel, se lo metí en la tráquea y le aspiré la sangre. Le limpié a base de aspirar y soplar. Me tragué la mitad, pero conseguimos reanimarle», le explicaba años atrás el doctor Fernando Astorqui al periodista Juan Gutiérrez años atrás. El galeno fue el responsable médico de La Vuelta hasta 2003 y fue quien salvó la vida a Salvà, que corría con el equipo Chocolates Hueso.

Salvà y Astorqui se reencontraron años después, y el de Llucmajor recordaba que podía contar de aquel suceso «muy poco, porque no recuerdo nada de aquello. Perdí la memoria de varios días anteriores y posteriores. Seguí dos años más en activo, pero cogí miedo a las bajadas. Físicamente me había recuperado, pero no psicológicamente. Ahora nos ha unido una buena amistad. Ya ni hablamos de aquello», asegura el que fuera también profesional con el Dormilón y el Teka, participando en tres ediciones de La Vuelta: 1984, 1985 y 1987, en lo que fue su regreso dos años después de aquel accidente cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo, con el rostro de Jaume Salvà totalmente ensangrentado.