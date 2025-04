El programa de tecnificación de rugby, en peligro

El programa de tecnificación de rugby está en peligro. La reestructuración en los criterios de entrada que ha impuesto el Govern Balear para mantener el programa en el CTEIB para los diferentes deportes complica la permanencia del rugby después de prácticamente quince años dentro del programa. Dentro de los nuevos criterios, el rugby cumple con el 50% pero no con el resto porque es el único deporte en el que no existen competiciones sub-14 ni sub-16 y, por lo tanto, no puede calificar en este apartado. El presidente de la Federación Balear de Rugby, Carlos Castellanos, mostró su preocupación por una medida que afecta a una veintena de alumnos. «No podemos cumplir con ese criterio porque no tenemos competición a esas edades. Nuestro trabajo es el de formar a esos chavales de 14 a 18 años para que posteriormente puedan militar en equipos de la División de Honor o acudir a las respectivas selecciones nacionales», ha explicado a este periódico.

Castellanos apunta que ha mantenido reuniones con Joan Antoni Ramonell, el director general d'Esports, con la intención de solucionar un conflicto que preocupa al rugby balear. «Quieren mantener una especie de seguimiento, pero no tiene nada que ver un programa de Tecnificación con un seguimiento. Hay que tener en cuenta que, además de los entrenamientos intensos, existe un estudio para que los chicos después puedan salir formados, desarrollar su carrera universitaria y además seguir vinculado a este deporte». El presidente se queja de que se aplican una serie de criterios generalizados sin tener en cuenta las especificaciones de cada deporte. «Entendemos que se pueda reducir parte de los beneficios del CTEIB, y algunos técnicos que puedan ser asumidos por la Balear, pero que se mantenga esta Tecnificación, que es muy importante para los chavales, para sus familias y para nuestro deporte».