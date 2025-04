El windsurfista Joshua Castro brilla en el Campeonato de Europa de la clase Techno293

El mallorquín Joshua Castro ha logrado la medalla de bronce en la categoría Sub-15 del Campeonato de Europa de la clase Techno293, celebrado en la localidad italiana de Ostia. En la competición participaron un total de 64 deportistas en representación de una decena de países de todo el continente. Castro, windsurfista del Club Marítimo San Antonio de la Playa (CMSAP), subió al tercer peldaño del podio tras remontar desde la cuarta plaza en la última jornada. El mallorquín consiguió superar en el último momento al griego Foivos Koulalis.

El arranque del campeonato se hizo esperar, ya que durante los dos primeros días no se pudieron disputar pruebas debido al fuerte viento y al mal estado del mar. Sin embargo, la organización logró recuperar el terreno perdido durante el fin de semana, y los participantes pudieron completar un total de 10 mangas: cinco el sábado y otras cinco el domingo, con vientos que fueron disminuyendo progresivamente. La jornada del domingo, con condiciones más suaves, fue especialmente propicia para Joshua Castro, que se impuso en la primera prueba del día y sumó dos terceros puestos a continuación. Estos resultados le permitieron asegurarse la medalla de bronce y dejar fuera del podio a su rival griego.

Esta es la primera temporada de Joshua Castro en la categoría Sub-15 de la clase Techno, en la que ha tenido que medirse con regatistas con un año más de experiencia. El joven deportista, considerado una de las grandes promesas del windsurf nacional, se proclamó campeón del mundo y de Europa Sub-13 la pasada temporada, y este año ha vuelto a subir al podio en su primera prueba internacional en la nueva categoría.

En el campeonato continental también destacó la actuación de otro representante del club de Can Pastilla, Biel Martorell, que finalizó en la octava posición de la categoría Sub-15. Ambos regatistas del CMSAP regresaron esta tarde a Mallorca procedentes de Italia y fueron recibidos con un pequeño homenaje por parte de familiares, amigos y compañeros de club en el aeropuerto de Palma. A su llegada, Joshua Castro explicó que «ha sido un campeonato muy difícil, porque he tenido que competir contra rivales más pesados que yo, a quienes favorecía el fuerte viento. Además, los primeros días hubo temporal y no pudimos salir a entrenar ni a conocer el área de regatas». Por su parte, Biel Martorell señaló que el Europeo celebrado en Ostia fue «muy raro y corto, con solo dos días de regatas, viento muy rolón y condiciones bastante complicadas».