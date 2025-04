Cortes de carreteras y restricciones de tráfico por la Mallorca 312

La celebración de la Mallorca 312 OK Mobility, marcha cicloturista de carácter internacional que tendrá como epicentro las carreteras de la Isla este sábado 26 de abril, llevará consigo un año más una serie de cortes de carreteras y restricciones de circulación en algunas de las vías por las que circularán los más de 8.500 participantes llegados de todo el mundo y que se repartirán en tres recorridos y distancias diferentes: 312, 225 y 167 kilómetros.

La organización ha dispuesto diferentes paneles informativos a lo largo del recorrido en los días previos a la marcha, con el fin de avisar a los vecinos y residentes de las horas en las que se producirán esas alteraciones del tráfico en diferentes municipios, especialmente en Nord, la Serra, el Ponent y el Pla de Mallorca, por donde discurrirá el grueso del pelotón, que tomará la salida a las 6:30 horas del 26 de abril desde la Playa de Muro, epicentro de la marcha y escenario de su arranque y llegada.

Por ello, el tramo de la Playa de Muro estará cerrado de 5 a 7:30 horas, con el fin de desplegar el operativo de salida de esos cerca de 8.500 ciclistas, que se dirigirán hacia Alcúdia y el Port de Pollença. Por ello, el tramo entre Playa de Muro y Pollença estará cerrado al tráfico de 6 a 7:45 horas. Desde ahí, la prueba se dirigirá hacia la Serra a través de la Ma-10. Por ello, el sector ente Pollença y el Coll de Sa Batalla (gasolinera de Lluc) estará cortado de 6:10 a 8:40 horas.

Desde el Coll de Sa Batalla hasta Sóller, el tráfico estará cortado por la Ma-10 desde las 6:30 hasta las 9:50 horas, extendiéndose desde Sóller a Valldemossa de 8:10 a 10:55. En Sóller, se permitirá la circulación de vehículos por la Ma-11, entre Sóller y el Port, en ambos sentidos y con cortes puntuales para dejar pasar al pelotón. La siguiente franja de cortes afecta al tramo entre Valldemossa y Andratx, también a través de la carretera Pollença-Andratx (Ma-10), que alcanzará de 8:45 a 12:45 horas.

El último tramo de la Ma-10 por el que pasará la Mallorca 312 OK Mobility será el que implique el corte del sector Andratx-Puigpunyent-Esporles, que tendrá la circulación prohibida de 10 a 14:10 horas. Desde ahí, se entra en la zona de es Raiguer, por segmentos como el que conecta Esporles y Santa María, a través de s'Esgleieta y Palmanyola, con corte de la carretera de 9 a 15 horas, aunque cabe recordar que en Esporles se permitirá la circulación por la carretera Ma-1120, desde la plaza del Ajuntament y hasta Establiments, en ambos sentidos, mientras que en Ses Rotgetes de Canet, se habilitará un paso para los vehículos en dirección a Palma. De la misma manera, desde la rotonda de Palmanyola en la carretera de Sóller habrá un carril de acceso a Sa Coma (Hospital Joan March) y el Pla de Sa Coma, en Bunyola.

Tramo central

El tramo Esporles-Santa María sufrirá cortes y restricciones de 9:15 a 15 horas, dando paso a otra franja importante en el tramo central de la Mallorca 312 OK Mobility, como es el Santa María-Campanet, que se cerrará de 9:30 a 16:15 horas. Destacar que en Mancor se habilitará la circulación de vehículos por la Ma-2112 desde Mancor a Inca y en Selva, por la Ma-2130 desde Inca a Caimari y Moscari, y viceversa.

De las 10:30 a las 17:05 horas, el segmento de carretera entre Campanet y la Playa de Muro se reservará para el paso de los ciclistas, algunos de ellos ya en los kilómetros finales de su participación, los de las distancias de 167 y 225. Los de la prueba larga, emprenderán rumbo a Sa Pobla, cuya conexión con Santa Margalida se cerrará de 12:30 a 17:30 horas. Puntualizar que en Sa Pobla se permitirá la circulación de vehículos hasta Palma y Alcúdia a través de la autovía Ma-13, vía Búger. En Can Picafort, además, se permitirá el tráfico por la carretera entre Can Picafort y Muro (Ma-3431), en ambos sentidos y ya en Santa Margalida, se podrán desplazar hasta Can Picafort en ambas direcciones por la Ma-3410.

Kilómetros finales

El último tramo de incidencias en las carreteras por la Mallorca 312 OK Mobility nos traslada al Pla y el Llevant. El tramo de Camps d'Ariany, que comprende esa localidad o Petra, se cerrará de 13:15 a 17:50. La zona de los caminos de Sa Vall, Calicant y Carrossa, estarán cortados al tráfico rodado de 13:30 a 20 horas en dirección a Artà. Desde ahí a Playa de Muro, en ese sentido, no se podrá circular de 14:30 a 20:50 horas, aunque desde la Playa de Muro hacia Artà sí se podrá circular durante todo el día con normalidad.

Habrá afectaciones e incidencias en vías secundarias y algunas localidades. Es el caso de Conies, donde para ir en dirección a la Colònia de Sant Pere, entre las 13:50 y las 18:40 horas se deberá transitar por la carretera de Conies. Desde la Colònia de Sant Pere a Artà, no habrá restricciones a través de la Ma-12. Además, en Manacor se permitirá la circulación de vehículos a través de la Ma-3322 desde Manacor, para acceder a la Ma-12 en dirección a Artà y la Colònia de Sant Pere. Ya en Artà se permitirá la circulación de vehículos por la Ma-15 desde Artà a Sant Llorenç.

En la Colònia de Sant Pere, además estará permitido el tráfico por la Ma-12 hacia Artà, entrando a la Colònia desde la carretera de Conies (Manacor); en Son Serra de Marina, se podrá circular hacia Artà por la Ma-12, entrando por Can Picafort, donde estará permitido circular en sentido Artà todo el día, accediendo por Santa Margalida a Can Picafort, además de estar abierta la vía que conecta Muro y Can Picafort, en ambos sentidos. Y ya en el fin de la prueba, Playa de Muro, el tráfico en dirección a Artà por la carretera Ma-12 estará abierto.

Vías de contacto e información

La organización de la Mallorca 312 OK Mobility pone a disposición de la población diferentes vías de contacto para informarse sobre las restricciones y alteraciones del tráfico en la Isla el próximo sábado 26 de abril. En la página web de evento (www.mallorca312.com) hay un enlace directo a esos datos, además de activarse una línea telefónica y un número de contacto por WhatsApp que estará operativo desde el 17 de abril para resolver dudas e interrogantes sobre el desarrollo de la prueba: 644139312. También están los correos electrónicos info@mallorca312.com y carreteres@mallorca312.com.