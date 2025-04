«El cazador es una persona responsable y comprometida con el medio natural»

Rompiendo estereotipos, Marta Lliteras (Manacor, 1981) deja claro que las mujeres tienen mucho que decir en un mundo como el de la caza, que ofrece numerosas vertientes desconocidas para buena parte de la sociedad, a la que quiere acercarse para cambiar la imagen que muchos tienen del colectivo. La primera presidenta de la historia de la Federación Balear es campeona de Europa de Blancos a Brazo y, tras llegar al cargo a finales de 2023 -fue presidenta de la Societat de Caçadors de Manacor antes de llegar a la territorial- y ser reelegida hasta 2028, quiere dar un vuelco a la situación y acercar la caza y su vertiente más didáctica a la calle.

Para hacernos a la idea, ¿qué alcance tiene la caza a nivel federativo?

-Somos la tercera federación en número de licencias, tras fútbol y baloncesto, con cerca de 5.000 fichas, unas 4.900 anuales, aunque el colectivo alcanza a unas 10.000 personas, porque los hay que no están federados pese a ser cazadores. A lo mejor no están con nosotros porque no nos conocen y nos gustaría que supieran que trabajamos a nivel nacional para mejorar la normativa que nos rodea y condiciona. Tenemos hasta diecisiete tipos de actividades y casi cada fin de semana competición.

Estamos ante una actividad con un marcado componente medioambiental y social...

-No se ha sabido transmitir el trabajo que se hace por el campo: respetar periodos de cría, alimentar a los animales... Por eso, queremos que la gente conozca realmente la actividad que hay en la caza más allá de la imagen que se tiene, trasladar ese trabajo. Estamos colaborando con la Fundación Artemisan recopilando informaciones, haciendo censos y localizaciones para saber exactamente la población de animales que tenemos, tanto de especie cinegéticas como no. Por ejemplo, en verano nosotros ponemos agua para la fauna en lugares específicos o comida, porque es necesario.

¿Se sienten apoyados y protegidos por las instituciones?

-Hasta ahora habíamos encontrado reticencias, especialmente a la hora de pedir una finca para hacer una competición. Nos lo negaban, había más gente que la usaba, pero a nosotros no nos dejaban y teníamos que ir a otro sitio. Para ello estamos trabajando con el Consell, por ejemplo. En los últimos tiempos, hemos visto un aumento del apoyo, además del reconocimiento de algunas modalidades como Bien de Interés Cultural, como la Perdiu amb Reclam i Llaç, por ejemplo. Se reconoce la vertiente etnográfica de nuestra actividad.

Lliteras, en su despacho de la Federación Balear de Caza. Foto: Pilar Pellicer

¿Resulta complejo mantener un calendario de competiciones para una federación que tiene a varios campeones estatales e internacionales?

-Tenemos, por ejemplo, a una campeona de mundo en San Huberto (Neus Jaume). Incluso yo he sido dos veces campeona de Europa de Blancos a Brazo, por ejemplo, una modalidad que aquí no se puede practicar porque en 2017 nos la eliminaron por la Llei de Benestar i Protecció Animal y hemos solicitado que se vuelva a reactivar.

¿Cómo se puede eliminar esa imagen de colectivo señalado, e incluso perseguido en algunos momentos o por algunos sectores de la sociedad?

-El que es cazador como tal es una persona responsable y comprometida con el medio natural. Después, siempre hay 'ovejas negras' que lastran al colectivo. Pero, en general, son gente que siempre tiende la mano, que está a disposición de los propietarios de fincas para ayudar. Lo que intentamos, para darnos a conocer, entre otras medidas, es crear una escuela de caza con la que dar a conocer y difundir el mensaje de que queremos que la gente venga a conocer lo que realmente es la caza, no como deporte, sino la actividad y todo lo que la rodea. Es cuidar los animales todo el año, preservar a las crías, alimentarlos, dejarles un espacio para refugiarse de sus depredadores naturales, realizar seguimientos, censos... Es mucho tiempo y dinero que invertimos altruistamente y repercute en el medio ambiente. El trabajo de campo es lo más importante para la caza.

¿Qué labor en materia de normativa tienen por delante durante este mandato?

-En este momento, tenemos una buena relación con Consell y Govern. Toda la normativa que viene desde Europa, la analizamos con ellos y buscamos presentar enmiendas, apoyándonos en la Federación Española respecto a las propuestas de nuevas normas. Todo, para que los cazadores estén protegidos y no señalados. Todo este trabajo nos ayuda a demostrar la importancia de la continuidad de esta actividad. Por ejemplo, a la hora de desbloquear la imposibilidad de practicar la modalidad de Blancos a Brazo.

¿Cuál es el discurso que se ha de trasladar a la calle para que ponga en valor la figura del cazador?

-Es muy fácil: Si se acaba la caza, la mayoría de especies acabarán con ella, desaparecerán. ¿Por qué? Por ejemplo, la perdiz, desde el momento en que se deje de cazar, desaparecerá porque es un animal muy territorial. Llega un punto en su vida en que deja de ser fértil, pero el macho sigue en su territorio y no deja entrar a otros a criar. Si no cazamos a estos machos viejos, la perdiz acabará por extinguirse. También hay que detectar brotes, eliminar a los animales enfermos, etcétera, con otras especies. Y esa es una labor que realizan los cazadores.

Se ha señalado mucho el descontrol de las poblaciones de cabras salvajes...

-Lo que pusimos en marcha fue un plan hace año y medio, con voluntarios listos para cuando un payés o un propietario de finca tuviera un problema y fueran los agentes del Consell a autorizar un descaste, disponer de un grupo de cazadores que lo hace. Pero no sólo de cabras, sino que este año con la emergencia cinegética que ha habido con los tudons (palomas torcaces), ha habido gente que no ha tenido a un cazador para poder hacerlo y la Federación lo ha aportado. Desinteresadamente, sin cobrar un euro. Porque todo lo que hacemos por el campo, la naturaleza o la gente, como con otras cosas como la procesionaria con los pinos, que son parte de la naturaleza, lo hacemos sin nada a cambio. Por el bien del medio ambiente.

¿Qué ha significado la llegada de una mujer a la presidencia de la territorial?

-Cada vez somos más. Antiguamente, era más llamativo decir que una mujer cazaba. Pero es que la mujer siempre ha formado parte de la caza. Nos sentimos apoyadas, porque al final, es algo que heredas por tradición familiar.

Al acabar este mandato, ¿cuáles son los objetivos prioritarios de su equipo?

-Especialmente la escuela de caza, recuperar los Blancos a Brazo y hacer crecer, si se puede, la red de federados. Cuantos más seamos, más fuerza tendremos. Que se acerquen esos que no tienen ficha y vean lo que hacemos. Esos son nuestros grandes retos. Modalidades que lleven armas de fuego, en el campo, tenemos dos o tres como máximo. Con la escuela queremos dar a conocer todas las modalidades y tradiciones que rodean a la caza.