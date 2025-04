Un aficionado lanza un bidón a Van der Poel en plena París Roubaix: «Ha sido un intento de homicidio»

El neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin Deceuninck), ganador de su tercera París Roubaix consecutiva, reaccionó con dureza contra el aficionado que le lanzó una botella en plena carrera.

«No podemos dejar pasar esto. Era una botella de agua llena y me dolió mucho. Si me cae la botella en la nariz, se me rompe», explicó Van der Poel en meta.

El neerlandés aclaró que «ojalá la policía pueda identificar al hombre, porque emprenderán acciones legales. Esto es un intento de homicidio. Si la UCI no toma medidas, lo haremos con el equipo. Esto es diferente a tirar cerveza».

🤬❌ El vergonzoso lanzamiento de un bidón por parte de un aficionado a Van der Poel.#ParisRoubaix pic.twitter.com/XFvKWBTOwD — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 13, 2025

Philip Roodhooft, director del equipo Alpecin-Deceuninck, consideró que «este sinvergüenza agresor debería recibir la menor atención posible».

«Este tipo de gente no se lo merece. Primero veremos si las autoridades pueden identificar a alguien. Pero no deberíamos darle demasiada importancia, cuando vemos cuántas decenas de miles de personas aprecian lo que Mathieu y otros están logrando aquí», concluyó.