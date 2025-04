Fede Páez: «Muchos jugadores de primer nivel no estudian las reglas»

Fede Páez (Buenos Aires, 1986) es el primer jefe de árbitros del DP World Tour (antiguo Circuito Europeo) no británico. Residente en Mallorca desde hace 25 años, Páez viene de la India donde asistió a la victoria de Eugenio López-Chacarra en la India; antes había arbitrado en el mítico TPC Sawgrass en la victoria de Rory McIlroy en The Players y su siguiente destino ha sido Georgia para formar parte del comité arbitral del Masters de Augusta, que empieza este jueves. Nada más acabar el torneo volará a China para otro torneo del DP World Tour.

—¿Qué le hizo venir a Mallorca?

—Mis padres decidieron dejar Mar de Plata por la inseguridad en 1999 motivada por la crisis. Además, ya teníamos familiares viviendo en la Isla.

—¿Ya jugaba al golf en Argentina?

—Sí, pero cuando llegué a Mallorca lo dejé durante unos cuatro años, entre los 15 y los 19 aproximadamente, que es cuando se produce el mayor desarrollo. Después volví a coger los palos y llegué a ser campeón de Baleares tanto en aficionados como en profesionales.

—¿Cómo llegó al mundo del arbitraje?

—Mi padre era árbitro de golf y empecé a estudiar con él. El golf es un deporte que me apasiona y una parte importante son sus reglas, algo que no estudian muchos de los mejores jugadores del mundo y que les haría ahorrarse algún golpe en los torneos. La Federación Balear siempre me ha apoyado y animado desde los tiempos de Jaume Mulet y ahora con Tolo Tous soy miembro del comité técnico, aunque muchas consultas las tengo que resolver por teléfono.

—¿Cómo se dividen el trabajo en un torneo?

—Depende de la categoría del mismo. En un ‘grande’ por ejemplo, te asignan una zona. En el Masters de 2019 que ganó Tiger Woods estaba en la calle del 13. Y lo pasé muy mal porque se resbaló en el golpe de salida, su bola fue a la izquierda y por un momento pensé que podría requerir mi presencia. Milagrosamente la bola rebotó en un árbol y volvió a la calle.

—¿Se hace duro estar tantas horas en un campo de golf sin poder dar un golpe?

—Es verdad que los árbitros solemos llegar los primeros y nos vamos los últimos, pero estamos al aire libre, en un entorno bonito, rodeados de naturaleza...aunque a veces pasamos frío, nos mojamos mucho...Y luego hay campos que no te dicen nada especial y tampoco echas de menos jugar, pero hay otros en los que sí porque son una maravilla.

—¿Son colaboradores los jugadores?

—Hay de todo. Lo más importante es ser justo, no sólo pensando en ese jugador, sino en el resto de competidores.

—¿Las reglas son estrictas o dan lugar a la interpretación?

—Son claras, pero es cierto que puede haber muchos condicionantes que den lugar a interpretaciones. Si el jugador no está de acuerdo con la primera opinión puede recurrir a un segundo árbitro (rover).

—Como espectador, ¿prefiere un resultad de +1 para el ganador o de -20?

—En determinados momentos me gustan torneos donde se pone al límite al jugador como históricamente en el US Open, pero también me gusta el espectáculo. La preparación del campo se ve afectada por si hay viento o no o la temperatura. Si el campo se vuelve difícil con greens rapidísimos se tiende a poner banderas más centradas para compensar.

—¿Sus campos preferidos?

—Los de tipo links y de entre los de la rotación del Open Británico Royal Portrsuh, donde este año se juega The Open, y Carnoustie. Luego, claro, otro concepto es Augusta National, donde tuve la suerte de ser el primer jugador que dio un golpe en el tee del 1 tras la victoria de Tiger en 2019. Un momento que no olvidaré.

—Su opinión del LIV Tour?

—Le hablo desde un punto de vista estrictamente personal. Llegó a un deporte que estaba muy asentado con sus asociaciones y circuitos exigiendo unas condiciones que no me parecen justas. Es pura diversión, pero le falta el carácter competitivo. La ventaja que tienen es que a esos torneos acuden todos los jugadores que tienen firmados porque son 12 torneos al año, cosa que no ocurre con los circuitos de la PGA o del DP Tour.

—¿Pensó en algún momento en ser ‘caddie’ de algún jugador profesional?

—Hubo una época, cuando acabé mis estudios de Arquitectura técnica, que viví en Alemania y allí hice de caddie de forma puntual a un amigo, peor es algo que no me llenó. Fue una época en la que me tomé un año ‘sabático’ en el que debía decidir si me quería dedicar algo a lo que había estudiado o probar como profesional del golf. Cuando llegas a un nivel piensas que estás cerca de ello, pero luego te das cuenta de que es tan difícil...Piense en todo el mundo que juega a golf, todos los circuitos que hay...es casi imposible.

—¿Qué le faltó?

—Sobre todo distancia. Podría hacer resultados bajos en algunos campos, pero en otros iba a ser muy complicado porque cada vez se tiene a que los campos sea más largos.

—Está rodeado de los mejores jugadores del mundo, pero ¿le impresiona alguno?

—Rory McIlroy. Destaca por la variedad de golpes largos que puede hacer. Su potencia y calidad hacen que tenga diversas posibilidades de afrontar un hoyo cuando el resto de jugadores sólo lo pueden hacer de una manera. Además, es un tipo simpático y normal.