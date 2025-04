Su medalla olímpica -bronce- en los Juegos de París les ha situado en la primera línea, pero el mallorquín Joan Toni Moreno (Pollença, 2000) y el madrileño Diego Domínguez (Madrid, 2003) van a lo suyo. Desde la factoría del Lago Esperanza de Alcúdia y a las órdenes de Kiko Martín, ambos piragüistas dan paladas mirando a los objetivos más próximos, aunque en el horizonte ya asoma el gran desafío a medio y largo plazo. Nada menos que pelear por su segundo metal en unos Juegos y, por el camino, refrendar su condición de pareja de referencia en la distancia de C2 500 metros.

Después de un largo invierno, están a pocas semanas de alcanzar su primer pico, adquiriendo «ritmo de competición» pensando ya en el selectivo para las primeras Copas del Mundo, que tendrán como escenarios las pistas de Szeged (Hungría) y Poznan (Polonia). Pero las dos grandes citas en su agenda serán el Europeo de Racice (República Checa) y, especialmente, el Mundial de Milán. El camino no es fácil, «por mucho que seas medallista olímpico. Todos vamos a por lo mismo, estar delante y clasificarnos para los Juegos», aseguran los palistas, que deberán estar entre los doce primeros de C1 para poder formar parte del C2, definiendo las dos embarcaciones que pelearán por la Copa del Mundo.

Diego Domínguez y Joan Toni Moreno, sobre su canoa doble. Foto: Miquel Àngel Cañellas

No bajan la guardia Joan Toni y Diego, teniendo presente la competencia que pueden ser todos unos campeones del mundo como Tano García y Pablo Martínez, a quienes ganaron en el agua la plaza olímpica que dio acceso al podio, la gloria y la eternidad. «Este año iba a ser tranquilo, pero entrenamos duro con la meta de ser una temporada para consolidarnos y seguir siendo rápidos y competitivos», explica Moreno, palista del Real Club Náutico del Port de Pollença. «Nos viene bien meternos nosotros mismos esa presión y exigencia, pensar en estar siempre delante. Todos buscarán ganarnos, pero nosotros también queremos ser los mejores. Ganar nos motiva», añade Domínguez, a lo que asiente su compañero.

«Mantener la exigencia», es una de las premisas para Moreno, más sabiendo que «para muchos seremos los rivales de batir, salimos como favoritos, sí, pero nosotros competimos sin pensar en eso», explica Diego. Joan Toni y Diego no pueden obviar la meta que tienen a largo plazo: Los Ángeles 2028. «Si piensas y lo enfocas a largo plazo, a tres años vista, queda lejos. Muy lejos. Por eso, lo ideal es lo que hicimos antes de París y nos funcionó», adelanta el mallorquín, a lo que apostilla Diego que «lo suyo es ir fijándote objetivos a corto plazo, porque el calendario te pasa por encima. No nos daremos cuenta y estaremos en el selectivo; y después en la Copa del Mundo, el Mundial, el Europeo...».

Joan Toni Moreno y Diego Domínguez, en el Port d'Alcúdia. Foto: Miquel Àngel Cañellas

Estrategia

Recuerdan que, «lo que nos hizo llegar a los Juegos fue plantearnos retos semanales, a corto plazo; y eso nos hará aguantar el nivel de exigencia ahora, superar este ciclo y los obstáculos», una etapa en la que se probará un nuevo sistema clasificatorio olímpico, por ránking, aunque no está cerrada la opción de mantener la vía tradicional, con diferentes pruebas que otorgan plazas.

Además de competir en el C2 500, Joan Toni Moreno y Diego Domínguez tendrán la posibilidad de probarse en C1, como complemento o entrenamiento, «empezando de cero». Valorando, además, el hecho de poder entrenarse en Mallorca, donde acuden embarcaciones de Francia o Lituania para ejercitarse y elevar el nivel de las sesiones de los medallistas olímpicos. «Aquí tenemos nuestra burbuja, estamos aislados del resto. Tenemos la suerte de estar en un lugar como Mallorca y tres años por delante. Si las cosas no salen, no es el fin del mundo; tenemos tiempo, margen y ganas. Así, seguro que no podemos fallar», comentan. Y apunta convencido Diego: «No pasará».

Moreno y Domínguez, sobre su canoa en el Port d'Alcúdia. Foto: Miquel Àngel Cañellas

Desde la distancia, también señalan Diego y Joan Toni a sus potenciales rivales en este ciclo olímpico y de cara a Los Ángeles. «Rusia siempre es sólida y va bien en el 500; China aparecerá en el momento justo e Italia, con el Mundial en casa y su trayectoria, es un adversario muy peligroso, ya lo hemos visto». Y junto a ellos, los medallistas olímpicos de bronce en Vaires-sur-Marne, a las afueras de París, que desde Mallorca y Alcúdia preparan bajo la tutela de Kiko Martín la defensa de un podio que ha servido para saldar deudas del pasado en el caso de su entrenador y ratificar el elevado nivel de la canoa y del piragüismo españoles. Y baleares.