La admirable actitud ante un tumor cerebral de un ciclista del Illes Balears-Arabay: «Sé lo que viene y no me asusta»

«En 2021 me enfrenté a un tumor cerebral. Y en 2025, la vida me pone de nuevo delante del mismo reto. Pero esta vez es diferente: sé lo que viene... y no me asusta. Porque ya aprendí que rendirse no es una opción». Con esta actitud ejemplar y un discurso valiente y esperanzador ha anunciado Gonzalo Ariño (Onda, Castellón, 1999), ciclista del Illes Balears Arabay, que tiene que volver a pasar por el quirófano tras una recaída.

Lo hace días después de participar en el Gran Premio Miguel Indurain -acabó en el puesto 112-, donde «cruzar la meta fue una auténtica victoria. No por la posición. No por el resultado, sino por lo que significaba: estaba ahí», prosigue Ariño en una carta abierta publicada en las redes sociales. «Elijo disfrutar el momento. Y este fin de semana, en el Gran Premio Miguel Indurain, lo hice como nunca», sabedor tal vez de lo que le tocaba volver a afrontar. «Mientras me dejaba caer hacia la línea de llegada, sólo pensaba en lo afortunado que era por poder vivir ese momento. El año pasado no pude terminar la carrera. Este año, lo hice con una sonrisa y el alma en paz», confiesa el corredor del Illes Balears-Arabay, escuadra patrocinada por el Govern y la empresa cafetera que dirige su mánager, Toni Vallcaneras. «Durante la carrera, mi mente sólo pensaba en competir. No había espacio para el miedo, ni para las dudas. Sólo ciclismo. Y eso fue un regalo», redató, a la par que agradeció el apoyo de su familia, amigos, novia... Y deja claro algo muy importante para él: «Hablar ayuda», resalta. «Contarlo te libera. Y la gente te abraza con una energía que te hace más fuerte. Que te hace creer que todo es posible», relata. Y quiere que su caso, su historia, sirva de ejemplo para otras personas que se encuentren en esa tesitura y ante una situación tan límite. «No escribo esto para mí. Lo escribo por si alguien, ahí fuera, está pasando por lo mismo. Para decirle que no está solo. Que el camino no es fácil, pero vale la pena. Que cada pequeño logro, cada paso, cada día, es una victoria. Y mientras sigas luchando, ya estás ganando», concluye Ariño, que esgrime un discurso ejemplar ante este tipo de enfermedades y situaciones personales. El corredor del Illes Balears Arabay, de 25 años, fue disgnosticado en 2021, mientras cursaba Geografía y ORdenación del Territorio, de un tumor cerebral que le hizo parar ya por entonces, corriendo en las filas del Esetec. Superado ese duro episodio, volvió a pedalear y competir, acumulando en 2025 15 días de competición y 2.114 kilómetros, con presencia en la Challenge de Mallorca, la Vuelta a la Comunidad Valenciana, o Gran Camiño o el Gran Premio Miguel Indurain, su última carrera antes de volver a enfrentarse a la etapa más exigente de su vida. En la que quiere volver a ganar.