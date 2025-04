El Princesa Sofía encara la recta final

Con la disputa de la cuarta jornada de competición en el 54 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels con fuertes vientos de Levante, la gran regata mallorquina entra en la recta final. Los mejores regatistas del mundo han echado sus mejores cartas en aguas de la bahía de Palma y ahora sólo queda un día más para decidir quién tendrá el honor de competir el sábado en las finales de cada clase. Entre los españoles, tienen muchas opciones de estar en esta lucha Jordi Xammar y Marta Cardona (sextos de 470 mixto), Conrad Konitzer y Antonio Torrado (octavos de 49er) y Joel Rodríguez (décimo primero de ILCA 7), mientras que Patricia Suárez y Melania Henke (décimo cuartas de 49er FX) y Nacho Baltasar (décimo octavo de iQFOiL masculino) deberán bordar la jornada de mañana para poder entrar en el top ten.

Los británicos Martin Wrigley y Bettine Harris afrontarán la decisiva jornada de este viernes desde lo alto de la tabla de 470 mixto, con nueve puntos de ventaja sobre los alemanes Simon Diesch y Anna Markfort, y la tranquilidad de contar con un muy buen descarte. El nuevo tándem formado por el catalán Jordi Xammar y la mallorquina Marta Cardona subió un escalón en la tabla y ahora es sexto, a 14 puntos de las plazas de podio, tras firmar hoy unos parciales de 5-12. Los catalanes Silvia Mas y Alex Marsans, por su parte, se mantienen los vigésimos, al sumar 6-24 a su cómputo.

En 49er, los franceses Erwan Fischer y Clément Péquin fueron con diferencia la mejor tripulación del día y arrebataron el liderato a los alemanes Richard Schultheis y Fabian Rieger. El mallorquín Conrad Konitzer y el alicantino Antonio Torrado se mantienen en el top ten, clasificados en la octava plaza, tras sumar unas puntuaciones de 9-4-17. Los hermanos Wizner escalaron hasta siete puestos y se colocaron los décimo sextos. En la primera manga firmaron un 14, pero luego consiguieron anotarse un triunfo parcial y un sexto puesto que les catapultó en la tabla.

El británico Michael Beckett sigue intratable en ILCA 7, si bien no fue su mejor día. Con once puntos de ventaja sobre el segundo, su compatriota Elliot Hanson, parece apuntar a su cuarta victoria consecutiva en el Trofeo Princesa Sofía Mallorca by FERGUS Hotels. El grancanario Joel Rodríguez firmó una muy buena prueba, un sexto, pero en la siguiente se tuvo que conformar con un vigésimo séptimo. Ahora marcha décimo primero, a seis puntos del preciado top ten.

Las británicas Freya Black y Saskia Tidey siguen líderes de 49er FX con un estrecho margen sobre las danesas Johanne y Andrea Schmidt. Con unos parciales hoy de 6-23-4, la tripulación formada por la gallega Patricia Suárez y la mallorquina Melania Henke mejoró seis puestos en la tabla, hasta la décimo cuarta plaza, mientras que las canarias Alicia Fras y Elena Barrio marchan las vigésimo segundas.

En iQFOiL masculino, el australiano Grae Morris fue el mejor del día y se encaramó al escalón más alto del podio provisional. Cuenta con una cómoda ventaja de hasta 36 puntos sobre su inmediato perseguidor, el italiano Nicolo Renna. El mallorquín Nacho Baltasar protagonizó pruebas muy buenas, un cuarto y un sexto, pero también sumó un 50 y un DNC («Did Not Compete»), con lo cual cedió cinco puestos en la general provisional y marcha décimo octavo.

En Nacra 17, los italianos Gianluigi Ugolini y Maria Giubilei no aflojaron y encabezan la tabla con cinco puntos de ventaja sobre los chinos Huancheng Zhao y Su Sha. Los canarios Tara Pacheco y Pablo García no compitieron hoy y bajaron a la vigésimo tercera plaza. Un puesto más atrás se sitúan los catalanes Daniel y Nora Garcia de la Casa.

En Formula Kite masculino, el singapurense Max Maeder volvió a sentirse brillante en aguas mallorquinas y se anotó tres triunfos parciales y un segundo, con lo que accede a la última jornada antes de las Medal Series en la posición de honor con 19 puntos de rédito sobre el austriaco Valentin Bontus. El valenciano Alex Climent marcha vigésimo quinto, cuatro puestos por delante de Jacobo Espí.

En iQFOiL femenino la británica Emma Wilson no se dejó amedrentar por la fortaleza del equipo chino y hoy firmó dos segundos y dos primeros. El escaso colchón que tenía ayer de dos puntos sobre la china Zheng Yan lo incrementó a 22 puntos. La andaluza Pilar Lamadrid mejoró su rendimiento y se sitúa ahora la vigésimo sexta, en tanto que la joven mallorquina Andrea Torres marcha la trigésimo quinta.

La flota de ILCA 6 está liderada ahora por la húngara Maria Erdi, que aventaja en diez puntos a su inmediata perseguidora, la británica Daisy Collingridge, líder de ayer. Entre las españolas, la canaria Isabel Hernández es la mejor posicionada, trigésima. Destaca su primera manga del día, en que ha cruzado la línea de meta en octava posición.

Entre las chicas de Formula Kite, la francesa Lysa Caval cedió tres puestos ante la presión de la armada china. Wan Li es la nueva líder, con Si Wang y Jingyue Chen a la zaga.

El viernes se disputa la jornada que decide el pase a las Medal Races o Medal Series del último día. En todas las clases el top ten marca este corte, excepto para los iQFOiL y los Formula Kite, en que son solo los mejores ocho regatistas quienes tendrán derecho de regatear el sábado. Según el parte meteorológico, continuarán soplando vientos de Levante con intensidad media.