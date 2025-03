Éxito balear en los Campeonatos de España de formación

La lucha balear volvió a estar a la altura de las circunstancias en Cartagena, escenario de los Campeonatos de España Sub 15, Sub 17 y Sub 23, en los que los deportistas del archipiélago y sus clubes totalizaron una treintena de medallas en las diferentes categorías y pesos en liza en una de las grandes citas de la temporada.

En grecorromana Sub 15, destacar los oros de Sebastián Navarro (48 kilos), Mateo Acosta (52), George Roi Rae (57), Adrián Chaves (68) y Hugo Moreno (72), además de las platas de Pol Ferrer (48) y Edgar Moius (57) y los bronces de Pablo Lillo (41) y Enzo Tacares (48). Ya en libre, Pau Rodríguez y Lucas Lazareno se colgaron el oro en 85 y 62 kilos, con Momchil Grozdanoz bronce (57) y Víctor Enseñat en la repesca de 68 kilos. En la categoría femenina, Celia Sánchez (42 kilos), Carolina Sánchez (46), Lola Rae (50) y Mariam Metreveli (70) se alzaron con el título, además de sumar la plata de Noemí Lazareno (46 kilos). La grecorromana Sub 17 dejó los oros de Pablo Lillo (45 kilos) y Marcos Lillo (51), junto a la plata de Pol Ferrer (48). George Roi, Artemi Pushkarev y Richard Mayer cayeron en rondas previas. Dentro del concurso de libre, Beray Tundzhay fue oro en 65 kilos, a lo que se suman la plata de Roberto Garrido (65) y los bronces de Santiago Mesa (60) y Marc Moreno (71), con Goran Grozdanoz quinto en 60 kilos. La grecorromana Sub 23 trajo el oro de Andrés González en 82 kilos, y en féminas, Nicole O'Sullivan fue plata en 65 kilos y Neus Enseñat bronce en 72, participando también la internacional María Cazalla, andaluza que entrena en el CTEIB, en 50 kilos. Por federeaciones, Baleares fue plata en Sub 15 grecorromana y bronce en libre Sub 15 femenina y Sub 17 grecorromana, destacando también el oro en Sub 15 libre y femenino del Club Sa Formigueta dentro de un nacional que contó con presencia de los técnicos del CTEIB y los clubes que compusieron la selección balear: Costa de Calvià, Kairos, Sa Formigueta y Budokán.