El Govern pedirá a Madrid un régimen especial para el tejido deportivo

El Govern Balear ha mostrado su apoyo a los clubes y federaciones deportivas de las Islas tras las sanciones recibidas por dos clubes de baloncesto de Mallorca (Ciutat d'Inca y Llosetina) a manos de Inspección de Trabajo, una de ellas por valor de 9.000 euros tras la visita de un funcionario del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Por ello, y de manera urgente, la Direcció General d'Esports convocó este jueves a los representantes de los cuatro Consells Insulares y de las principales federaciones del archipiélago (fútbol, baloncesto, atletismo...), además de a las entidades perjudicadas por estas multas.

«Como Govern defenderemos siempre el cumplimiento de la ley, pero es cierto que el tejido deportivo está sustentado en el voluntariado y la dedicación altruista y desinteresada de muchas personas, que están dispuestas a ofrecer su tiempo y conocimientos al deporte», explicaba el director general d'Esports, Joan Antoni Ramonell.

De la misma manera, dejó claro que «el tratamiento que recibe cualquier empresa no puede ser el mismo que el que reciba un club deportivo. No puede ser que los clubes pasen pena por si tienen o no una contratación encubierta. Es necesario abandonar la incertidumbre actual y que quede bien regulado», por lo que el Govern solicitará a instará a Madrid, al Gobierno de España, a crear un régimen especial que regule el tejido deportivo, para lo que contactarán con el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Asocación del Deporte Español (ADESP) para mantener una reunión urgente en la que tratar este asunto.

Ramonell trasladó a todas las partes la disposición de buscar una solución positiva para todas las partes y anunció que convocará en unas semanas una reunión extraordinaria de la Assemblea Balear de l'Esport en la que se expondrá la problemática a todo el tejido deportivo de las islas, además de las propuestas formuladas por el Govern a la hora de hacer un frente común ante Madrid. «Apostamos por la profesionalización de los clubes y las entidades deportivas, y por eso hay que implementarlo progresivamente», concluyó.

Alternativas

Desde la Direcció General d'Esports se pretende iniciar una campaña de información y formativa dirigida a los clubes, a través de sus respectivas federaciones, para poner en visibilidad instrumentos como el contrato de voluntariado deportivo, articulado a través de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado a nivel estatal y, en algunas comunidades, mediante una norma autonómica.

Además, se recuerdan desde el Govern aspectos como la bonificación del 100% de las cuotas a la Seguridad Social para los entrenadores que trabajen con menores de 18 años, que supone un coste cero para los clubes, aunque sí para los interesados (gastos de gestoría), buscando las partes una fórmula para cuadrar los números, que podría pasar por imputar esos gastos a las ayudas. También se plantea que la bonificación llegue también a las propias federaciones.