Anulan por «irregularidades de entidad» el proceso electoral en la Federación Balear de Montañismo y Escalada

Nuevo golpe al proceso electoral de la Federación Balear de Montañismo y Escalada (FBME), que sigue atascado y se dilatará todavía más en el tiempo. Porque el Tribunal de l'Esport de les Illes Balears (TEIB) ha fallado a favor del recurso presentado contra el proceso de elección de los asambleístas, asegurando que «las irregularidades detectadas se consideran de suficiente entidad como para entender necesario declarar la nulidad de las actuaciones del proceso electoral, que se ha de retrotraer al inicio del plazo de presentación de candidaturas», con el consiguiente cambio dentro del calendario electoral.

La ponente, Teresa Espases, ha dado validez a los argumentos esgrimidos por Pere March, quien denunció irregularidades en el acta de la Junta Electoral de la FBME del pasado 3 de marzo, incidiendo la resolución del Tribunal de l'Esport en hechos como la proclamación de miembros de la Junta Electoral como integrantes de la Asamblea General, algo que va contra la normativa en este campo. Y destaca, en este punto, que la Federación Balear de Montañismo ha hecho «caso omiso a los oficios emitidos por la Direcció General d'Esports (del Govern) en los que se advertía de estas deficiencias».

Además, el TEIB también da validez a la reclamación de March en la que señala el caso del gerente de la FBME, «que constaba como representante en el censo de clubes y de técnicos, y una vez realizado el proceso de votaciones, presentó un poder y delegó su plaza en un tercero y la Junta Electoral lo aceptó y otorgó a éste la condición de técnico en la nueva Asamblea». Por ello, y ante «el grave incumplimiento del Reglamento Electoral» pedía que «la presentación del poder notarial a posteriori del proceso de votaciones no se acepte ya que esta persona no se podía presentar a dos estamentos a la vez». Entiende el Tribunal de l'Esport que estas acciones podrían vulnerar varios puntos del Decreto y Reglamento Electorales y acredita la reclamación de Pere March. En un comunicado, el implicado asegura que la decisión del Tribunal es «partidista, inusual e injusta y no acorde a la legalidad ni a la veracidad», señalando «motivos partidistas» por parte de Pere March.

Por todo ello, el Tribunal ordena declarar la nulidad parcial del proceso electoral en la Federación Balear de Montañismo y Escaladam devolviéndolas a la fase del inicio del plazo de presentación de candidaturas a la Asamblea, lo que retrasa todavía más un proceso que iba camino de proclamar, por espacio de cuatro años más, a Xisco Fanals como presidente de la FBME.